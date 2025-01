MASP recebe 12 mil visitantes em fim de semana do aniversário de São Paulo

O MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand recebeu 12.020 visitantes durante a celebração dos 471 anos de São Paulo, nos dias 25 e 26 de janeiro. Durante o fim de semana, o museu ofereceu ao público uma programação especial com entrada gratuita nos seus dois prédios. Foi a primeira vez que o museu abriu ao público as portas do novo Edifício Pietro Maria Bardi, antes de sua inauguração oficial, prevista para março.

O evento, intitulado Prelúdio, ocupou alguns andares do novo prédio do museu com diversas atrações culturais e teve patrocínio master de Akzonobel, patrocínio de Citi Brasil e Mastercard, e apoio da B3 e Studio 3 Cia de Dança. Além das visitas livres, a programação incluiu atividades infantis comandadas pelo grupo Barbatuques, Circo Show e o contador de histórias Cris Gouveia. O público também assistiu aos shows de Bixiga 70 e Tássia Reis, Xênia França e Coral Heliópolis. Espetáculos de dança foram apresentados pelo Studio 3 Cia de Dança e pela bailarina e coreógrafa Morena Nascimento. Com direção de Nelson Baskerville, os atores Isabel Teixeira e Mateus Solano fizeram uma leitura dramatizada de cartas inéditas de Lina Bo Bardi, arquiteta que projetou o prédio original do museu, para Pietro Maria Bardi, seu marido e primeiro diretor artístico do MASP.

O Edifício Lina Bo Bardi participou da comemoração à cidade com a visitação gratuita às exposições Acervo em Transformação, Histórias LGBTQIA+, Serigrafistas Queer: liberdade para as sensibilidades e Sala de Vídeo: Manauara Clandestina. Ao entardecer do sábado (25.1), o público pode vivenciar um momento raro: a abertura das persianas da galeria do 2º andar. A iniciativa proporcionou aos visitantes uma visão panorâmica da Avenida Paulista e do centro de São Paulo em diálogo com as obras da coleção do MASP suspensas nos famosos cavaletes de vidro.

MASP — Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

Avenida Paulista, 1578 – Bela Vista, São Paulo, SP

Horários: terças grátis, das 10h às 20h (entrada até as 19h); quarta a quinta das 10h às 18h (entrada até às 17h); sexta das 10h às 21h (entrada gratuita das 18h às 20h30); fechado às segundas.