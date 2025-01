Pela 1ª vez, time feminino da Polícia Civil de SP participa de campeonato tático em Dubai

Um time feminino da Polícia Civil de São Paulo participa pela primeira vez do Campeonato Swat Dubai Challenge, que avalia as ações táticas, de precisão e trabalho em equipe de polícias de pelo menos 48 países. Cinco investigadoras e uma escrivã foram selecionadas para a competição e chegam em Dubai nesta segunda-feira (27).

A equipe paulista é composta por policiais que têm experiência no serviço tático e pertencem a setores como o Grupo de Operações Especiais (GOE), do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), e o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), e outros.

Para a investigadora Elaine Rufino, representar a Polícia Civil do estado paulista em Dubai é “uma oportunidade única de vida”. “Finalmente, depois de tanto treinamento, superação de obstáculos e os avanços que tivemos nos tiros e nosso físico, vamos chegar a cereja do bolo, que é de fato colocar tudo isso em prática, de mostrar nosso potencial”, contou.

Ela sempre se interessou em participar de torneios deste tipo desde que soube sobre o Swat Round-up, que acontece nos Estados Unidos. “Quando estava na Academia de Polícia conheci policiais que tinham participado dessa competição e passei a admirar. Para a minha surpresa, fui trabalhar no GOE de São Bernardo do Campo, que tinha histórico de ir ao Swat Round-Up. Fiquei animada, mas nem cogitei a possibilidade de ir porque, na época, era uma competição masculina.”

Agora, oito anos depois, Elaine vai competir no Swat Dubai Challenge que, para ela, é um marco na carreira. Além disso, o time é liderado pela investigadora Carla Regina Nastri, que foi a primeira mulher a ingressar em um grupo tático da Polícia Civil, o Garra.

“É uma satisfação muito grande ter ela como líder, além de todas as outras meninas que são extremamente comprometidas. Sabe aquela sensação de estar no meio de grandes mulheres?”, mencionou a investigadora empolgada.

Como a seleção foi feita?

Em 2024, a Swat Dubai Challenge estreou a participação de times femininos na competição. Depois do torneio, a Polícia de Dubai mandou um convite ao Grupo de Responsabilidade Tática (GRT), do Demacro, para a participação de mulheres da Polícia Civil de São Paulo.

O responsável pelo GRT, que também faz parte do GOE de São Bernardo do Campo, fez a seleção e participou do treinamento do time, que viajou aos Emirados Árabes para o início da competição.

Sobre o Swat Dubai Challenge

O Swat Dubai Challenge é uma competição que visa promover o intercâmbio de técnicas e habilidades táticas entre equipes internacionais, destacando agilidade mental e resistência física. Conforme os organizadores do torneio, o objetivo é alcançar padrões de policiamento cada vez mais altos por meio da troca de experiências, aprimorando as práticas globais de aplicação da lei, além de promover a cooperação e compartilhar melhores práticas de serviços táticos de equipes do mundo inteiro.