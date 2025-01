Delegada é a primeira mulher a pilotar o helicóptero da Polícia Civil

“Finalmente uma mulher se inscreveu”, essa foi a ligação que a delegada Ana Carolina Del Picchia Nogueira Gonzalez recebeu após se inscrever no concurso para piloto do Serviço Aerotático (SAT) da Polícia Civil. Em meio a dúvidas e dificuldades, a policial teve a certeza da nova carreira quando percebeu que poderia abrir portas para outras mulheres. Ana é a primeira mulher a se tornar piloto de helicóptero na instituição.

“Conseguir entender que o nosso papel é estar onde o homem está. Não queremos ser melhores, mas sim poder ocupar os mesmos espaços, nas mesmas condições”, disse a delegada. “Estar aqui podendo abrir portas para outras mulheres é uma grande alegria. Só tenho a agradecer por ter conseguido essa oportunidade. Espero conquistar novas colegas”, afirmou.

A delegada tem 37 anos e começou a carreira em 2020. No ano seguinte, foi trabalhar na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Francisco Morato e assumiu a titularidade em 2022, onde ficou até outubro de 2024.

Apaixonada pela carreira policial, Ana sempre gostou de voar e sempre se interessou pelo operacional da Polícia Civil. Achou a oportunidade inusitada, pois fazia 15 anos que não abria um concurso de piloto do SAT. Ela se inscreveu, mas pensou em desistir pelas dificuldades, porém, após a ligação da Academia de Polícia (Acadepol), teve força para querer continuar. “É uma grande satisfação pessoal”, comentou.

Após um ano de cursos e treinamentos, a delegada assumirá sua primeira missão na aviação na próxima segunda-feira (13).

“Minha maior inspiração como policial e como piloto é servir à população da melhor forma possível”, disse. “Estamos aqui para garantir uma segurança efetiva para a sociedade.”

Serviço Aerotático

O SAT da Polícia Civil é subordinado ao Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) e realiza ações no auxílio do trabalho policial de campo, investigativo ou cumprimento de mandado, além do transporte de órgãos.

Ao todo, são dois helicópteros e dois aviões. Estão em processo de compra de outros dois helicópteros modernos.

Para se tornar piloto do SAT é preciso ser delegado de polícia e prestar concurso interno da instituição.