São Paulo Inaugura 69 novas salas DDM online: suporte acolhedor para vítimas de violência

Em 2024, o Governo do Estado de São Paulo implementou a entrega de 69 novas salas da DDM Online, elevando o total para 151 unidades destinadas ao atendimento das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM). Essas salas visam proporcionar um suporte mais acessível às vítimas de violência doméstica, oferecendo um ambiente acolhedor para que as mulheres possam relatar suas experiências sem precisar se deslocar para uma delegacia convencional.

As salas DDM Online são instaladas dentro das Delegacias de Polícia. Quando uma mulher se dirige à unidade e informa que é vítima de violência doméstica ou familiar, é encaminhada para o atendimento especializado via videoconferência com um policial treinado. Esse serviço busca garantir que as denúncias sejam feitas de forma segura e com o devido acolhimento.

A coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher, Adriana Liporoni, destacou a importância dessas salas: “As salas DDMs online são mais uma ferramenta que a mulher tem à sua disposição para poder quebrar o ciclo de violência. Muitas vezes, as mulheres hesitam em relatar suas situações em uma delegacia convencional, e esses espaços oferecem uma oportunidade de acolhimento por policiais especializados e o tratamento adequado conforme a legislação”.

Registro Eletrônico de Ocorrências

Além da opção das salas DDM Online, as vítimas podem registrar boletins de ocorrência (BO) sem precisar sair de casa. O procedimento pode ser realizado através do site da delegacia eletrônica da Polícia Civil ou pelo aplicativo SP Mulher Segura. Em ambas as plataformas, as usuárias devem preencher um formulário onde constam informações pessoais, dados sobre o agressor e detalhes do incidente, podendo ainda anexar imagens como evidência. É viável também solicitar medidas protetivas de urgência diretamente por esses meios.

Desde o lançamento do aplicativo SP Mulher, em março deste ano, foram contabilizados 497 registros de boletins de ocorrência. Assim que a solicitação é realizada, ela é automaticamente direcionada para a Delegacia da Defesa da Mulher, que verifica os dados e fornece as orientações necessárias à vítima.

Entre janeiro e outubro de 2024, as DDMs registraram quase 138,1 mil boletins de ocorrência, refletindo um crescimento de 7% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Aumento nas Solicitações de Medidas Protetivas

No mesmo intervalo, entre janeiro e outubro de 2024, houve um total de 81,3 mil pedidos à Justiça para medidas protetivas urgentes para vítimas de violência doméstica e familiar. Este número equivale a uma medida protetiva solicitada a cada cinco minutos e representa um aumento significativo de 53,4% em relação ao ano anterior.

