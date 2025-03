Guilherme revela momento difícil no Santos: ‘Quase despejado’

O atacante Guilherme, peça fundamental na recente campanha de acesso do Santos à Série A, compartilhou detalhes sobre um período conturbado em sua carreira, revelando que quase deixou o clube após o término da Série B. Em uma entrevista ao PodPah, ele afirmou que o Peixe estava em negociações para transferi-lo sem que ele ou seu empresário fossem informados.

Durante a conversa, Guilherme expressou sua surpresa ao descobrir por meio das redes sociais que seu nome estava sendo vinculado a outras equipes. “Aconteceu muita coisa errada no fim do ano. Eu estava sendo quase despejado do Santos. Eu estava sendo oferecido para clubes, estava sendo negociado nos bastidores, sem eu saber e sem o meu agente saber”, declarou.

Ele ainda mencionou que houve tentativas de formalizar um empréstimo para outra equipe, destacando: “Os caras estavam se desfazendo de mim“. Guilherme enfatizou a falta de comunicação por parte do clube, afirmando que rumores sobre sua saída foram veiculados em várias plataformas sem que ele recebesse qualquer informação oficial.

Apesar das incertezas, o atacante se disse satisfeito por estar sob o comando do novo técnico Pedro Caixinha, que demonstrou confiança em seu potencial. “Tu é o melhor jogador que eu tenho hoje”, foi uma das afirmações do treinador que impactou Guilherme positivamente. Ele lembrou como, durante a pré-temporada, começou a perceber uma mudança no tratamento que recebia dentro do clube.

Guilherme refletiu sobre as dúvidas que surgiram em sua mente durante aquele período conturbado: “Fiquei imaginando: ‘Será que os caras acham que eu sou jogador de Série B?'”. Ele reiterou sua capacidade e experiência nas duas divisões e afirmou estar comprometido com o Santos, onde sente um forte carinho tanto pelo clube quanto pela torcida.

Com a nova fase sob a orientação de Caixinha, Guilherme parece determinado a reafirmar seu valor no elenco e contribuir para as aspirações do Santos nesta temporada, especialmente com os desafios da Série A e da Copa do Brasil pela frente.