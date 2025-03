TOP 10 notícias de hoje – 24/03/2025

Linhas do Metrô e da CPTM vão funcionar 24h nos dias do Festival Lollapalooza 2025

Trens vão circular durante toda a madrugada e as estações ficarão abertas para desembarque e transferências entre linhas

Mais Médicos: São Paulo ganha 68 novos profissionais a partir de abril

Estado vai receber outros 373 médicos no primeiro edital de 2025 do programa. População paulista conta hoje com 3.331 profissionais do programa em atividade

Seleção Brasileira altera escalação para jogo contra Argentina

Com seis mudanças e novos convocados, treinador Dorival Júnior busca reforçar a equipe

Corinthians pede abertura de novo inquérito para investigar cambismo

Corinthians combate cambismo com ações firmes antes da final do Paulista: clubes se mobilizam contra venda ilegal de ingressos!

Brasil conquista títulos sul-americanos no surfe e domina corrida pela elite

Laura Raupp e Lucas Silveira brilham no WSL Layback Pro, tornando-se bicampeões em Florianópolis e garantindo vagas no Challenger Series!

Prefeitos da região metropolitana de SP se unem contra renovação de contrato da Enel

Anúncio foi feito na manhã desta segunda durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana

Campanha de vacinação contra a gripe começa em abril

35 milhões de doses serão entregues até o fim de março

Conflito Israel-Hamas: Número de mortos em Gaza ultrapassa 50 mil

Ataque aéreo e planos polêmicos levantam alertas sobre direitos humanos

Mais de 40 milhões simulam novo crédito consignado para trabalhadores

A nova modalidade entrou em vigor na última sexta-feira (21)

CBF afasta assistente de arbitragem após denúncias de assédio sexual

Jogadoras do América acusam Claiton Tim de fazer comentários ofensivos