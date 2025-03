Conflito Israel-Hamas: Número de mortos em Gaza ultrapassa 50 mil

O recente conflito entre Israel e o Hamas resultou em um número alarmante de mortos, que, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, já supera a marca de 50 mil. Os dados foram divulgados neste domingo, 23, e abrangem o período desde o início das hostilidades em 7 de outubro.

Munir Al-Barsh, diretor-geral do ministério, revelou que entre os falecidos estão 15.613 crianças, sendo que 872 delas não chegaram a completar um ano de vida. Além disso, o número total de feridos chega a impressionantes 113.274. É importante ressaltar que o Ministério da Saúde em Gaza está sob controle do Hamas, o que tem levado autoridades israelenses a contestar a veracidade desses números.

Na mesma manhã deste domingo, um ataque aéreo israelense na Faixa de Gaza resultou na morte de um líder do Hamas e mais 25 pessoas. Este incidente exemplifica a continuidade do conflito e suas repercussões devastadoras para a população civil.

No sábado, 22, o Gabinete de Israel deu sinal verde para uma proposta que visa criar uma nova diretoria com a função de facilitar a “partida voluntária” dos palestinos. Essa iniciativa se alinha com sugestões anteriores do presidente dos EUA, Donald Trump, que defendia a realocação de palestinos para reerguer Gaza com novos habitantes. Contudo, líderes palestinos afirmam que não têm interesse em abandonar sua terra natal, enquanto organizações de direitos humanos alertam que tal plano pode ser interpretado como uma forma de expulsão e contraria as normas do direito internacional.