Campanha de vacinação contra a gripe começa em abril

A partir do dia 7 de abril, inicia-se a campanha nacional de vacinação contra a influenza, uma iniciativa crucial para a saúde pública. O anúncio foi realizado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante uma coletiva na última sexta-feira (21), onde também foram discutidos os detalhes sobre a distribuição das vacinas aos estados.

O objetivo central da campanha é alcançar a imunização de 90% dos grupos prioritários, que incluem crianças com idades entre 6 meses e menos de 6 anos, idosos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, indivíduos com deficiência, além de profissionais de saúde e professores. Essa estratégia visa proteger as populações mais vulneráveis à gripe e suas complicações.

Embora a possibilidade de estender a vacinação ao público geral não esteja descartada, essa decisão ficará sob responsabilidade de cada estado e município, considerando o nível de cobertura dos grupos prioritários. Assim, a ampliação poderá ser implementada conforme a demanda local.

Ao receber a primeira remessa das vacinas destinadas ao Distrito Federal, Padilha enfatizou que o imunizante protege contra três tipos diferentes do vírus influenza e é fundamental para reduzir o risco de casos graves e mortes decorrentes da doença. Ele ressaltou que os estados e municípios têm a opção de iniciar a vacinação antes do dia oficial estabelecido, com o Distrito Federal prevendo dar início à imunização já na próxima terça-feira (25).

A previsão é que até o final do mês de março sejam entregues um total de 35 milhões de doses aos estados. O ministro também aproveitou para desmistificar algumas crenças populares sobre a vacina, afirmando que ela não causa gripe; muitas vezes, as pessoas já estão infectadas no momento em que recebem a dose.

Em uma mudança significativa na abordagem da saúde pública, Padilha anunciou que, neste ano, a vacina contra a influenza estará disponível de forma contínua nas unidades básicas de saúde. Essa estratégia busca garantir que nenhuma oportunidade seja perdida para vacinar aqueles que buscam proteção contra a gripe.

Além disso, os chamados “dias D” de vacinação nacional contra a influenza serão retomados. A data exata desse evento será definida na próxima semana, mas deve ocorrer em maio deste ano.