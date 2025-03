Instituto Butantan inicia entrega de vacinas trivalentes contra a gripe

Na última semana, o Instituto Butantan deu início à entrega das primeiras 19,8 milhões de doses da vacina trivalente contra a gripe, que será utilizada pelo Ministério da Saúde durante a campanha nacional de imunização deste ano. A previsão é que até o final de março sejam disponibilizadas cerca de 45 milhões de doses, assegurando que haja um volume adequado de vacinas em todas as unidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Até o final de abril, período habitual para a realização da campanha nacional de vacinação, outras 22,6 milhões de doses já terão sido entregues.

Considerada uma infecção aguda do sistema respiratório com alto potencial de transmissão, a gripe é provocada pelo vírus influenza e pode levar a complicações severas, como pneumonia. Segundo dados do boletim InfoGripe da Semana Epidemiológica 52 de 2024, dos 80.618 casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com resultados laboratoriais positivos para vírus respiratórios, 16,5% eram referentes ao influenza A e 2,1% ao influenza B.

A necessidade de atualização anual do imunizante contra a gripe se deve à rápida mutação e adaptação do vírus. A Organização Mundial da Saúde (OMS) monitora a circulação do vírus globalmente e recomenda quais cepas devem ser incluídas nas vacinas. Duas orientações são publicadas anualmente: uma em fevereiro, voltada para os países do hemisfério Norte, e outra em setembro, destinada às nações do hemisfério Sul. Essa atualização visa garantir que os três tipos de vírus contidos na vacina – característica que justifica o termo “trivalente” – sejam os mais prevalentes no momento, minimizando assim o risco de infecção. Mesmo aqueles que foram vacinados recentemente devem receber a versão atualizada da vacina. Em 2024, apenas 55% da população-alvo no Brasil recebeu a vacina, enquanto a meta estabelecida pela OMS é de 90%.

As 67 milhões de doses que o Butantan enviará ao Ministério da Saúde até o final de abril incluirão as cepas dos vírus influenza A/Victoria (H1N1), A/Croácia (H3N2) e B/Áustria (linhagem Victoria), as mais comuns no hemisfério Sul neste ano. Além disso, entre agosto e setembro, o Instituto planeja enviar uma nova remessa com 5,9 milhões de doses direcionadas aos estados da Região Norte. Desde 2024, estados como Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá e Tocantins têm recebido vacinas com formulação voltada para o hemisfério Norte e realizado suas campanhas no final do ano para atender às especificidades do início do inverno amazônico. Coincidentemente, em 2025 as vacinas para ambos os hemisférios terão a mesma composição.

Mudanças na Estratégia

A vacinação contra a gripe em 2025 traz uma importante novidade: o imunizante será incorporado ao Calendário Nacional de Vacinação para crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, gestantes e pessoas com idade acima de 60 anos. Esta vacina será disponibilizada ao longo do ano para esses grupos prioritários. Anteriormente, a campanha era realizada em um período específico entre março e maio, coincidindo com o aumento da circulação do vírus influenza antes do inverno.

A nova estratégia tem como objetivo ampliar a proteção contra a gripe e garantir um acesso mais abrangente à vacina. A imunização seguirá ocorrendo sazonalmente para outros grupos como puérperas, povos indígenas, indivíduos com doenças crônicas, profissionais da saúde, educadores e trabalhadores das forças de segurança, além da população privada de liberdade.