São Paulo: Vacina da gripe para crianças entra no Calendário Nacional de Vacinação

A partir de agora, a vacina contra a influenza integra oficialmente o Calendário Nacional de Vacinação, visando proteger crianças de seis meses a menores de seis anos, além de gestantes e idosos a partir dos 60 anos. Essa medida é um marco importante para a saúde pública, oferecendo uma proteção contínua para esses grupos vulneráveis. Somente em 2024, mais de um milhão de crianças no estado de São Paulo já foram imunizadas contra a gripe.

Além da inclusão do imunizante contra a gripe, o Ministério da Saúde anunciou outras atualizações para o calendário vacinal de 2025. Entre as principais mudanças está a ampliação do período para aplicação da vacina contra rotavírus e a substituição das doses de reforço da vacina oral contra poliomielite por uma injetável.

A vacinação contra a influenza será oferecida em todas as salas de vacina, com início na segunda quinzena de março e se estendendo ao longo do ano, ao contrário das campanhas sazonais anteriores. Outros grupos também continuarão a receber o imunizante através de estratégias específicas, incluindo profissionais da saúde, educadores, forças de segurança e pessoas com doenças crônicas ou deficiências.

No que diz respeito à poliomielite, o esquema vacinal agora será exclusivamente com a vacina inativada (VIP), que é administrada por via injetável. A vacina contra rotavírus teve suas datas de aplicação alteradas: a primeira dose deve ser dada aos dois meses de idade e pode ser aplicada até os 11 meses e 29 dias; já a segunda dose, recomendada aos quatro meses, pode ser administrada até os 23 meses e 29 dias.

Em relação à imunização contra a covid-19, esta também faz parte do Calendário Nacional de Vacinação. A vacina está disponível para crianças a partir de seis meses até menos de cinco anos, além dos idosos e gestantes. Para outros grupos especiais acima dos cinco anos, as doses serão aplicadas periodicamente nas salas de vacinação: semestralmente para imunocomprometidos e anualmente para outros grupos como moradores de instituições de longa permanência, indígenas, quilombolas e profissionais da saúde.

Para aqueles na faixa etária entre cinco e 59 anos que ainda não foram vacinados, é recomendada uma única dose da vacina contra covid-19.

Essas modificações foram fundamentadas em evidências científicas sólidas e têm como objetivo ampliar o acesso à vacinação contra doenças preveníveis por meio da imunização, assegurando um alcance mais efetivo e abrangente.