Mais de 40 milhões simulam novo crédito consignado para trabalhadores

O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou que, entre a sexta-feira (21) e o domingo (23), mais de 40 milhões de trabalhadores realizaram simulações para o novo crédito consignado, que visa beneficiar empregados da iniciativa privada. Ao todo, foram registradas 40.180.384 simulações nesse período.

Durante esses três dias, 4.501.280 propostas foram apresentadas e 11.032 contratos foram formalizados através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, demonstrando a adesão significativa à nova modalidade de crédito.

Lançado por meio de uma medida provisória em 12, o Programa Crédito do Trabalhador na Carteira Digital de Trabalho é voltado a trabalhadores da iniciativa privada que possuem carteira assinada, incluindo aqueles que atuam como empregados domésticos, trabalhadores rurais e contratados por microempreendedores individuais (MEI).

Esse novo sistema possibilita que os trabalhadores autorizem o compartilhamento dos dados do eSocial — um sistema eletrônico que centraliza informações trabalhistas — para a contratação de crédito com desconto diretamente na folha de pagamento.

Com essa iniciativa, mais de 80 bancos e instituições financeiras poderão acessar o perfil dos trabalhadores registrados através do eSocial. A partir do dia 25 de abril, todas as instituições bancárias estarão aptas a oferecer essa modalidade de crédito em suas plataformas digitais.