Seleção Brasileira altera escalação para jogo contra Argentina

Em preparação para o aguardado confronto contra a Argentina, que ocorrerá na terça-feira, a Seleção Brasileira passará por alterações significativas em sua escalação devido a desfalques e decisões estratégicas do técnico Dorival Júnior.

Na manhã deste domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, Dorival promoveu seis alterações na equipe titular. Os novos convocados Bento, Murillo, André e Joelinton entrarão nos lugares dos jogadores cortados Alisson, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Gerson. Além disso, Wesley e Savinho foram testados como substitutos de Vanderson e João Pedro durante os treinos.

A formação escolhida pelo treinador para o embate com a Argentina é composta por Bento no gol; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana na defesa; André, Joelinton e Raphinha no meio-campo; e Vini, Rodrygo e Savinho no ataque.

Murillo foi selecionado em detrimento de Léo Ortiz, destacando-se pela sua habilidade com o pé canhoto, assim como seu colega Gabriel Magalhães. A comissão técnica considera essa característica técnica crucial para a formação da defesa.

Wesley e Savinho tiveram um papel destacado na melhoria da performance da equipe durante os momentos finais do jogo contra a Colômbia na última quinta-feira. O desempenho deles foi bem avaliado pela comissão técnica, resultando em suas convocações para o clássico.

As mudanças envolvendo Bento e os volantes convocados já eram esperadas. Dorival Júnior enfatizou a importância da hierarquia entre os jogadores chamados, mesmo com a possibilidade de utilizar o entrosamento do trio do Wolverhampton, composto por João Gomes e Cunha ao lado de André.

A Seleção seguirá treinando na manhã desta segunda-feira antes de embarcar rumo a Buenos Aires. Com 21 pontos conquistados até agora, o Brasil ocupa a terceira posição na tabela de classificação das Eliminatórias e enfrentará a líder Argentina às 21h (horário de Brasília) no Estádio Monumental de Núñez.