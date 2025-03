Vini Jr marca nos acréscimos e Brasil vence Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Na quinta-feira, dia 20, o atacante Vinicius Júnior teve um papel crucial ao evitar que a seleção brasileira enfrentasse seu terceiro jogo consecutivo sem vitórias nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com um gol decisivo nos acréscimos da segunda etapa, o jogador, conhecido pelo número 7, garantiu a vitória do Brasil por 2 a 1 contra a Colômbia, em um jogo realizado no Estádio Mané Garrincha, que contou com um público superior a 70 mil torcedores.

Após empates frustrantes contra Venezuela e Uruguai, a equipe brasileira reagiu na tabela de classificação e agora ocupa a vice-liderança, somando 21 pontos após 13 jogos, com um saldo de seis vitórias, três empates e quatro derrotas.

Até o momento do gol salvador de Vinicius Júnior, o Brasil se encontrava na sexta posição da tabela – a última que garante uma vaga direta no Mundial. A situação gerava uma pressão crescente sobre o técnico Dorival Júnior, não apenas pela necessidade de pontuação, mas também pela qualidade do futebol apresentado pela seleção. A vitória trouxe um alívio temporário para as críticas direcionadas ao comando técnico.

A partida começou com um panorama tenso para os brasileiros, que mostraram um desempenho coletivo abaixo das expectativas. O Brasil conseguiu abrir o placar logo aos três minutos de jogo, quando Raphinha converteu um pênalti sofrido por Vinicius Júnior, que foi derrubado na área após uma bela jogada individual.

Nos minutos iniciais, Vinicius e Rodrygo tiveram oportunidades claras de aumentar a vantagem, mas falharam nas finalizações. Após essa pressão inicial do Brasil, a Colômbia se reorganizou e assumiu o controle da partida. A equipe colombiana pressionou e conseguiu igualar o marcador aos 40 minutos, quando Arias desarmou Joelinton e serviu Díaz, que finalizou com precisão contra o goleiro Alisson.

O Brasil enfrentou dificuldades em manter a posse de bola no campo adversário e começou a cometer faltas desnecessárias. Jogadores como Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães receberam cartões amarelos e estão suspensos para o próximo jogo contra a Argentina, marcado para terça-feira (25) no Estádio Monumental em Buenos Aires. Além disso, o técnico Dorival Júnior também pode ter problemas com desfalques por lesão. Gerson deixou o campo durante a partida contra os colombianos devido a uma contusão.

No segundo tempo, a seleção brasileira tentou retomar sua estratégia inicial, mas não obteve sucesso na criação de jogadas ofensivas efetivas e perdeu mais uma boa chance com Vinicius Júnior. Por sua vez, a Colômbia rapidamente se reestabeleceu e voltou a ameaçar o gol brasileiro.

Um momento crítico ocorreu durante uma jogada de bola parada quando o zagueiro Davinson Sánchez colidiu com Alisson em uma disputa aérea. Ambos os atletas ficaram momentaneamente desacordados após o choque. A equipe médica das duas seleções atuou prontamente para avaliar possíveis concussões; felizmente, Sánchez recuperou os sentidos rapidamente, mas foi substituído. O goleiro Alisson também precisou ser substituído após o incidente, dando lugar ao goleiro Bento.

Após uma pausa de sete minutos para atendimento médico, o jogo foi retomado aos 33 minutos da segunda etapa. Tanto Brasil quanto Colômbia passaram a pressionar mais do que organizar jogadas ofensivas. O gol da vitória brasileira veio quando Vinicius Júnior arriscou um chute de fora da área que desviou em um defensor colombiano antes de superar o goleiro adversário.