Linhas do Metrô e da CPTM vão funcionar 24h nos dias do Festival Lollapalooza 2025

A CPTM e o Metrô prepararam operação especial para os três dias do Festival Lollapalooza 2025, que ocorrerá no Autódromo de Interlagos nos dias 28, 29 e 30 de março. Ao longo desses dias do evento, os trens vão circular por 24h com reforço de todo quadro operacional (estações e segurança), desembarque e transferência entre linhas garantidos a qualquer horário.

No Metrô, será possível embarcar em todas as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata entre 4h40 e 0h. O desembarque pode ser feito em qualquer horário, inclusive entre 0h e 4h40, durante os dias do evento.

Já na CPTM, as estações das linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade estarão abertas para embarque entre 4h e 0h, com o desembarque permitido em qualquer horário nesses dias do evento.

Para maior comodidade, é recomendada a compra antecipada das viagens, o que pode ser feito pelo aplicativo Top, WhatsApp (11 3888-2200) ou mesmo nas bilheterias e máquinas disponíveis em todas estações.

Dicas para boa viagem

O passageiro deve ter atenção ao uso das escadas rolantes e sempre utilizar o corrimão. Na plataforma, respeitar a faixa amarela e aguardar o desembarque para embarcar. O consumo de bebidas alcoólicas é proibido nas estações e nos trens. Para evitar riscos desnecessários, evitar aglomerações e expor objetos de valor e transportar bolsas e mochilas junto ao corpo.

Se observar um comportamento inadequado ou atitudes suspeitas, o passageiro pode denunciar a funcionário, pelo aplicativo Metrô Conecta ou pelo SMS-Segurança, (9 7333 2252) nas linhas do Metrô, ou pelo 0800 055 0121 e 11 997677030 (WhatsApp) nas linhas da CPTM.