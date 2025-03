CBF afasta assistente de arbitragem após denúncias de assédio sexual

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tomou a decisão de afastar Claiton Tim, assistente de arbitragem vinculado à Federação Gaúcha de Futebol, após denúncias graves relacionadas à sua conduta durante a partida entre Juventude e América, realizada no último sábado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1.

O jogo, que terminou em um empate de 1 a 1, culminou em uma série de alegações por parte das jogadoras do América, que buscaram as autoridades locais imediatamente após o apito final para registrar um boletim de ocorrência. As atletas acusaram Tim de assédio sexual, relatando que o assistente teria feito comentários e piadas de teor sexual direcionados a elas antes do início da partida.

Em uma nota oficial divulgada neste domingo, o América qualificou as ações do assistente como “absolutamente inaceitáveis” e anunciou que enviará um ofício à CBF nesta segunda-feira, 24, detalhando os eventos ocorridos tanto antes quanto durante a partida.

A CBF, em sua declaração sobre o incidente, deixou claro que qualquer condenação do assistente resultará em seu banimento definitivo da arbitragem. Além disso, a confederação comprometeu-se a solicitar ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e às autoridades policiais uma investigação minuciosa sobre as alegações feitas.

O caso ressalta questões sérias sobre o ambiente no esporte e a necessidade de medidas rigorosas para proteger as atletas contra qualquer forma de assédio e comportamento inadequado.