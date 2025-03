Corinthians pede abertura de novo inquérito para investigar cambismo

O Corinthians entrou nesta segunda-feira (24) com um novo pedido de inquérito policial para investigar perfis nas redes sociais que negociam ingressos de forma ilegal para a decisão.

O time alvinegro tomou a iniciativa como parte da intensificação de medidas de combate ao cambismo na semana da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. A informação foi publicada primeiro pela ESPN e confirmada pelo UOL.

Perfis nas redes sociais são os principais alvos do pedido feito pela diretoria do Corinthians. Além de anexar as peças no documento enviado às autoridades, o Departamento de TI do clube tem denunciado as contas de cambistas na tentativa de minimizar os danos.

Prints de publicações mostram ingressos sendo negociados entre R$ 600 e R$ 1.300 para o Dérbi da próxima quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Grupos de Whatsapp também estão no foco das apurações.

“Sites e perfis estão sendo denunciados com rigor pelo Departamento de TI, junto às plataformas de redes sociais, como Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp, para agir com rigor e tirar do ar perfis que estão comercializando os ingressos de maneira ilegal. Os responsáveis pelas contas estão sendo investigados e também serão punidos na Justiça”, afirma o Corinthians, em nota oficial enviada à reportagem.

LEIA A NOTA DO CORINTHIANS NA ÍNTEGRA

A pedido do presidente Augusto Melo, o Corinthians ingressou com as seguintes medidas mais intensas nessa semana de final do Paulistão:

– O Clube ingressou nesta segunda-feira (24) com um novo pedido de inquérito policial anexando diversos perfis que estão vendendo ingressos nas redes sociais.

– Com o amparo nos Termos e Condições de Participação no Programa Fiel Torcedor, os associados que forem identificados praticando cambismo terão os ingressos bloqueados para acesso ao jogo e serão excluídos do Programa por sua culpa exclusiva, com todas as consequências estipuladas no Termo.