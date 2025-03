TOP 10 notícias de hoje – 20/03/2025

Outono 2025: Brasil terá temperaturas acima da média e previsão de menos chuvas

Estação começou nesta quinta-feira (20) e se estende até 20 de junho

Indústria chocolateira enfrenta desafios em meio a aumento de preços do cacau

A Páscoa deste ano no Brasil terá chocolates mais caros e em menor quantidade

PIB de SP cresce 3,4% em 2024, e Thiago Auricchio destaca papel da Alesp no desenvolvimento do Estado

São Paulo se destaca com crescimento de 3,4% no PIB em 2024, consolidando seu papel vital na economia brasileira e impulsionando o desenvolvimento.

Furtos de cabos elétricos no Brasil disparam

Em 2024, perdas superam R$ 26 milhões; distribuidoras buscam soluções

Eddie Jordan, ex-dono de equipe da Fórmula 1, morre aos 76 anos

Fundador da Jordan Grand Prix, ele deixa um legado duradouro no automobilismo

Polícia Federal combate tráfico internacional de armas no Rio de Janeiro

A PF lançou a operação Cash Courier para desmantelar um esquema que enviou 2 mil fuzis do EUA ao Comando Vermelho no RJ, com 14 mandados de busca

SP realiza leilão das linhas de trens 11, 12 e 13 em 28 de março

Projeto visa ampliar a oferta de transporte público de qualidade, reduzindo o tempo de deslocamento e garantindo mais conforto e eficiência para os passageiros

Motociclista é baleado durante assalto em SP

Tiro atinge notebook e salva sua vida; criminosos seguem foragidos.

Idosa sequestrada em SP é resgatada após 12 horas

Um suspeito é preso e investigações continuam para capturar mais envolvidos

Fortes chuvas alagam bairros no Rio de Janeiro

Chuvas causaram alagamentos e dificuldades para moradores, levando a cidade a entrar em Estágio 2 de atenção