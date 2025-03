PIB de SP cresce 3,4% em 2024, e Thiago Auricchio destaca papel da Alesp no desenvolvimento do Estado

São Paulo segue liderando o crescimento econômico do Brasil. De acordo com dados divulgados pelo Governo do Estado, o PIB paulista registrou um avanço de 3,4% em 2024, superando a média nacional e reforçando a força do estado como motor do desenvolvimento do país.

O deputado estadual Thiago Auricchio celebrou o resultado e destacou a contribuição da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para esse avanço. “A Alesp tem sido fundamental para a criação de um ambiente favorável ao crescimento. Aprovamos medidas que incentivam o empreendedorismo, reduzem a burocracia e ampliam investimentos em infraestrutura, educação e inovação. Esse crescimento do PIB é reflexo de um trabalho conjunto entre os poderes, setor produtivo e a sociedade”, afirmou.

Nos últimos anos, a Assembleia aprovou importantes projetos que estimularam a economia, como o incentivo à industrialização, a modernização da máquina pública e programas de apoio às micro e pequenas empresas. Além disso, São Paulo vem atraindo investimentos e ampliando sua capacidade produtiva, impulsionando setores estratégicos como tecnologia, agronegócio e indústria.

“Ao longo do nosso mandato, seguimos trabalhando para que São Paulo continue sendo referência em desenvolvimento. Nosso compromisso é aprovar leis que garantam mais oportunidades, geração de emprego e qualidade de vida para todos os paulistas”, reforçou Thiago Auricchio.

O crescimento expressivo do PIB em 2024 reafirma a posição do estado como protagonista da economia brasileira e comprova a eficácia das políticas públicas adotadas para estimular o desenvolvimento sustentável.