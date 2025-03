Idosa sequestrada em SP é resgatada após 12 horas

A polícia civil de São Paulo conseguiu localizar e libertar uma idosa que havia sido sequestrada e mantida refém por um período de 12 horas. Um dos suspeitos foi detido durante a operação.

O sequestro ocorreu entre a noite de terça-feira (18) e a manhã de quarta-feira (19), quando a mulher, de 70 anos e ex-policial civil, foi abordada por três homens armados na região da Saúde, na Zona Sul da capital paulista. As imagens capturadas por câmeras de segurança revelam o momento em que os criminosos interceptaram a vítima por volta das 20h.

Após a abordagem, os bandidos forçaram a idosa a entrar em seu próprio veículo e, em seguida, a levaram para um local desconhecido, onde permaneceram ameaçando-a. Até o momento, não há informações sobre possíveis agressões físicas sofridas pela vítima.

Os familiares da mulher registraram o ocorrido no 16º Distrito Policial (DP), localizado na Vila Clementino. A Divisão Antissequestro (DAS) da Polícia Civil foi acionada após os criminosos tentarem realizar transferências bancárias da conta da idosa para contas associadas ao grupo.

Por meio de um trabalho investigativo detalhado, a DAS conseguiu identificar o cativeiro em Americanópolis, também na Zona Sul, onde a vítima estava sendo mantida. A operação de resgate aconteceu por volta das 8h da quarta-feira e resultou na prisão de um suspeito vinculado ao crime.

A idosa foi resgatada com segurança e posteriormente reunida com seus familiares na delegacia, onde receberam apoio dos policiais envolvidos na operação. “As investigações continuam com o objetivo de identificar e capturar outros integrantes do grupo criminoso, além de recuperar o veículo da vítima”, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) em nota oficial.

A ação destaca o empenho das autoridades policiais na luta contra crimes de sequestro e reforça a importância do trabalho conjunto entre as diversas unidades da polícia.