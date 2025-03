Motociclista é baleado durante assalto em SP

Na noite de terça-feira, dia 18, um homem de 35 anos foi vítima de um assalto violento no bairro Jaguara, localizado na zona oeste da cidade de São Paulo. O incidente ocorreu quando o motociclista foi abordado por um grupo de cinco indivíduos, dos quais um estava armado.

Conforme informações fornecidas pela Secretaria da Segurança Pública, o assalto teve início quando um dos criminosos arremessou uma bicicleta contra a moto da vítima, obrigando-o a parar. Em seguida, um dos assaltantes disparou uma arma de fogo em direção às costas do motociclista.

Após o disparo, os assaltantes revistaram os pertences do homem e, em seguida, fugiram levando a motocicleta. As bicicletas utilizadas durante a ação criminosa foram abandonadas no local do ocorrido.

Felizmente, o homem carregava um notebook em sua mochila no momento do ataque. O dispositivo eletrônico foi atingido primeiro, atuando como uma espécie de “amortecedor” que minimizou a gravidade do ferimento. Apesar disso, a bala atravessou o aparelho e causou uma lesão nas costas da vítima, que foi prontamente socorrida e encaminhada a um hospital.

A motocicleta roubada foi posteriormente encontrada abandonada na região de Rochdale, em Osasco, na Grande São Paulo. Até o presente momento, as autoridades não conseguiram localizar os suspeitos envolvidos na ação criminosa.