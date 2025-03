Criminosos assaltam farmácia em Guarulhos, roubando medicamentos e dinheiro

Um estabelecimento comercial na região central de Guarulhos, na Grande São Paulo, foi alvo de criminosos em uma ação ousada que ocorreu recentemente. Dois homens armados invadiram a farmácia e renderam os funcionários, levando consigo medicamentos de alto valor, entre eles as famosas canetas de Ozempic, um inibidor de apetite que se tornou popular no tratamento para emagrecimento, além de todo o dinheiro do caixa.

Enquanto os ladrões tentavam deixar o local, um garçom que estava nas proximidades percebeu a situação e decidiu intervir. Ele partiu para cima de um dos assaltantes, iniciando uma luta corporal. Outros transeuntes, ao testemunharem a cena, também se juntaram ao garçom na tentativa de conter os bandidos.

No calor da confusão, um dos criminosos disparou sua arma várias vezes, atingindo um garçom que estava na calçada. O ferido foi imediatamente encaminhado a um hospital da região, embora seu estado de saúde ainda não tenha sido divulgado.

A dupla de assaltantes conseguiu fugir, abandonando tanto o dinheiro quanto os medicamentos roubados. Informações de testemunhas sugerem que um total de cinco indivíduos estiveram envolvidos no crime, utilizando três motocicletas para a fuga. Vale ressaltar que este não é o primeiro incidente deste tipo; relatos indicam que a farmácia já havia sido alvo de roubo em pelo menos quatro ocasiões anteriores.

A Polícia Militar foi acionada e rapidamente prendeu dois dos suspeitos em um parque próximo ao local do assalto. Eles foram levados para o 1º Distrito Policial de Guarulhos. As autoridades continuam em busca dos outros três envolvidos na ação criminosa.