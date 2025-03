PM Rodoviária intercepta caminhão com 10 mil maços de cigarros contrabandeados

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, nesta quarta-feira (19), 10 mil maços de cigarros contrabandeados que eram transportados em um caminhão na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, no município de Barretos, na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O motorista do veículo foi preso.

A abordagem foi realizada por policiais do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária, no km 437,5 da rodovia. A equipe fazia patrulhamento durante a Operação Impacto, que tem o objetivo de coibir o tráfico, o contrabando e outros crimes na região.

O suspeito dirigia um furgão quando foi interceptado pelos policiais, que desconfiaram da carga. Durante a vistoria, os agentes encontraram diversas caixas de cigarros no compartimento de carga, provenientes do Paraguai.

Ao verificarem os antecedentes do motorista, os policiais constataram que ele já possuía passagem por contrabando. O homem foi encaminhado à Polícia Federal de Ribeirão Preto, onde o caso foi registrado.

Apreensão de cigarros contrabandeados passa de 700 mil maços em fevereiro

No último mês, a Polícia Militar Rodoviária impediu a distribuição de 725,8 mil maços de cigarros contrabandeados no estado. O número é resultado do patrulhamento ostensivo nas rodovias, que busca interceptar suspeitos ligados a organizações criminosas envolvidas nesse tipo de crime.

Em janeiro, mais de 1 milhão de maços foram apreendidos. Além disso, para garantir o cumprimento das leis de trânsito e a segurança da população, mais de 99,5 mil veículos foram fiscalizados em janeiro e 95,7 mil em fevereiro.