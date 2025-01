PM intercepta e apreende carga de cigarros contrabandeados em SP

Equipe policial do 27° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano apreendeu, na noite de sexta-feira (24), 15 caixas de cigarros contrabandeados contendo 7.500 maços, além de dois celulares e R$ 3.682 em espécie, durante patrulhamento na Avenida Senador Teotônio Vilela, no Jardim São Rafael, zona sul de São Paulo.

Durante a ação, os agentes identificaram um veículo com vidros escurecidos e, ao iluminarem o interior com uma lanterna, avistaram caixas de cigarros no banco traseiro. Na abordagem, o motorista confessou que a carga era proveniente do Paraguai e seria destinada a bares em Parelheiros e outras regiões do Extremo Sul da cidade.

A ocorrência foi registrada na Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, onde o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.