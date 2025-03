Eddie Jordan, ex-dono de equipe da Fórmula 1, morre aos 76 anos

Em um evento marcado pela revelação dos carros da Fórmula 1 para a temporada de 2025, a comunidade do automobilismo recebeu a triste notícia do falecimento de Eddie Jordan, uma figura emblemática da categoria, aos 76 anos. O irlandês faleceu em sua residência na Cidade do Cabo, no dia 20 de março de 2025, após lutar contra um câncer de próstata agressivo durante os últimos doze meses.

A confirmação da morte de Jordan foi feita por meio de um comunicado divulgado por sua família, que destacou que ele partiu pacificamente, cercado por seus entes queridos.

Jordan foi o fundador e proprietário da equipe Jordan Grand Prix, que teve uma trajetória marcante na Fórmula 1 entre 1991 e 2005. Durante esses anos, ele foi responsável por trazer ao time grandes pilotos, incluindo lendas como Michael Schumacher, Rubens Barrichello e Damon Hill. A equipe conquistou seis vitórias ao longo de sua participação no campeonato mundial, consolidando-se como uma força respeitável na categoria.

Após vender sua equipe para o grupo Midland em 2006, Eddie Jordan se afastou da administração direta da Fórmula 1. No entanto, em 2024, ele anunciou publicamente que estava enfrentando a batalha contra o câncer.

Stefano Domenicali, diretor-executivo da Fórmula 1, expressou seu pesar pela perda de Jordan. “Estamos profundamente tristes com a partida de Eddie. Sua energia inesgotável e seu talento para fazer as pessoas sorrirem o tornaram uma figura querida no esporte. Eddie foi um protagonista de uma era na Fórmula 1 e fará muita falta”, declarou Domenicali.

Com seu legado marcante e contribuições inegáveis ao automobilismo, Eddie Jordan deixa uma marca indelével na história da Fórmula 1.