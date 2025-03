Lando Norris conquista vitória emocionante no GP da Austrália de Fórmula 1

O piloto britânico Lando Norris, representando a equipe McLaren, alcançou uma vitória significativa no tumultuado Grande Prêmio da Austrália, que marcou o início da temporada de 2025 da Fórmula 1. A corrida, realizada na madrugada deste domingo (16) no circuito de Albert Park, foi marcada por condições climáticas desafiadoras e um total de seis acidentes ao longo de sua duração.

Um dos incidentes notáveis envolveu o jovem brasileiro Gabriel Bortoleto, da escuderia Sauber, que estreou na categoria após uma longa ausência de pilotos brasileiros na F1. Bortoleto sofreu um acidente a dez voltas do fim da prova, mas felizmente saiu ileso após perder o controle do carro e colidir com o muro.

“A corrida estava muito complicada. Até o momento em que bati, estava indo bem. Tive alguns contratempos, especialmente durante o pit stop, onde sofri um ‘unsafe release’ que resultou em uma penalização e me colocou atrás do safety car. Isso me fez perder muito tempo e não consegui recuperar a volta inteira quando ele me liberou”, comentou o piloto de 20 anos em entrevista à Band TV, canal oficial da F1 no Brasil.

Bortoleto iniciou a corrida a partir da 15ª posição e conseguiu ganhar duas posições antes do seu acidente, que ocorreu logo após receber uma penalização de cinco segundos devido à sua saída insegura dos boxes. Ao deixar os pits, ele quase colidiu com Liam Lawson, piloto da Red Bull.

“Infelizmente, enquanto tentava reduzir a distância para o carro à frente, percebi que alguns pilotos à minha frente estavam usando pneus slick e a chuva estava aumentando. Eu quis recuperar o tempo perdido e forcei um pouco demais; acabei pegando a zebra, rodando para dentro e colidindo com a parede. O dano não foi significativo, mas não consegui continuar na corrida porque destruiu minha asa dianteira. Isso faz parte do aprendizado”, lamentou Bortoleto sobre sua experiência na pista.

No pódio do GP da Austrália, Lando Norris foi seguido pelo tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull, que finalizou em segundo lugar, e pelo britânico George Russell, da Mercedes, que garantiu a terceira posição. O heptacampeão Lewis Hamilton, competindo pela Ferrari em sua estreia com a equipe, terminou na 10ª colocação.

A próxima etapa do campeonato acontecerá no próximo domingo (23), com o Grande Prêmio da China.