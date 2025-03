Gabriel Bortoleto se prepara para a estreia na Fórmula 1

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto está prestes a fazer sua estreia na Fórmula 1 durante o Grande Prêmio da Austrália, que ocorrerá neste final de semana. Em meio à expectativa pela sua participação, Bortoleto se manifestou em resposta às declarações do consultor da Red Bull, Helmut Marko, que o categorizou como um “piloto B” dentro do grid.

Em uma recente entrevista ao canal austríaco ServusTV, Marko classificou os estreantes da Fórmula 1 em três níveis: nível A para aqueles com potencial para se tornarem estrelas, nível B para os que poderão competir sem grande destaque e nível C para os que não conseguirão se manter por muito tempo na categoria. Nesse contexto, Bortoleto foi inserido na categoria B, enquanto pilotos como Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Isaac Hadjar (Racing Bulls) e Ollie Bearman (Haas) foram colocados no nível A, e Jack Doohan (Alpine) no nível C.

Ao ser questionado sobre a avaliação de Marko, Gabriel Bortoleto não hesitou em defender seu potencial: “Não me preocupo com isso. Ouvi o que ele disse e vejo isso como um desafio. Helmut Marko tem um histórico de identificar talentos na Fórmula 1, mas também cometeu erros em suas escolhas. Espero demonstrar que ele está equivocado ao longo do tempo. Não há nada que eu possa dizer agora que mudará sua opinião; somente meus resultados na pista poderão fazer isso. Tenho plena confiança de que provarei seu erro”, afirmou o piloto.

Bortoleto também refletiu sobre sua trajetória nas categorias de base, destacando suas conquistas: “Estou satisfeito com o que alcancei nas categorias inferiores. Conquistei vitórias tanto na F2 quanto na F3 contra pilotos da Red Bull que estão sob a orientação dele. Portanto, estou preparado para esse desafio”.

O primeiro treino livre para o GP da Austrália está agendado para hoje, 13, às 22h30 (horário de Brasília), marcando um passo importante na carreira de Bortoleto e uma oportunidade para ele mostrar seu valor nas pistas.