Gabriel Bortoleto: Polêmica nas palavras de Helmut Marko sobre seu futuro na Fórmula 1

Gabriel Bortoleto, embora ainda não tenha realizado sua estreia como piloto titular em um evento oficial da Fórmula 1, já se tornou o centro de debates acalorados, especialmente após comentários de Helmut Marko, consultor da Red Bull. O austríaco elogiou a inteligência do brasileiro e sua habilidade em evitar polêmicas, mas levantou questionamentos sobre sua velocidade, afirmando que ele não se enquadra no grupo dos pilotos de elite.

O jovem talento brasileiro chamou a atenção do universo automobilístico ao conquistar, em seu ano de estreia, títulos na Fórmula 3 e na Fórmula 2. Tal feito é uma exceção que se alinha a nomes renomados da categoria principal, como Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri.

No entanto, Bortoleto se destacou mais pela regularidade do que pela dominância nas competições de base, o que o tornou alvo das críticas de Marko. Na Fórmula 3, o piloto da Sauber registrou apenas duas vitórias no início da temporada, mesmo com uma declaração equivocada de Marko durante uma entrevista à “ServusTv“, onde mencionou erroneamente que ele havia vencido uma única corrida.

Na sequência, na Fórmula 2, Bortoleto também alcançou duas vitórias. Este desempenho foi suficiente para que ele superasse Isack Hadjar, colega da Red Bull e protegido de Marko, que apesar de ter conquistado dois triunfos a mais do que Bortoleto, ficou com o vice-campeonato em 2024.

Apesar de reconhecer a constância e a sagacidade do brasileiro nas pistas, Marko enfatizou que falta a Bortoleto a velocidade necessária para ser classificado como um piloto top. “Vejo Gabriel Bortoleto como um piloto de classe B. Ele é habilidoso em levar o carro até a bandeirada final e tende a evitar incidentes. Contudo, conquistou o campeonato da Fórmula 3 com apenas uma vitória e teve apenas duas na Fórmula 2. Embora possua um entendimento estratégico sólido e gerenciamento eficaz de pneus, não percebo nele essa velocidade pura”, afirmou Marko.

A temporada 2025 da Fórmula 1 está programada para iniciar entre os dias 13 e 16 de março no Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne. O primeiro treino livre (TL1) está agendado para a noite de quinta-feira (13), às 22h30. O TL2 acontecerá logo após a meia-noite, às 2h da sexta-feira (14). O TL3 será realizado na mesma hora do dia anterior, enquanto as classificações para definir o grid de largada ocorrerão no sábado (15) às 2h. A corrida inaugural está prevista para começar às 1h do domingo (16).