Gabriel Bortoleto conquista título na Fórmula 2

A conquista do título da Fórmula 2 por Gabriel Bortoleto, anunciada no domingo (8), marca um momento significativo para o automobilismo brasileiro. Em uma entrevista emocionante à TV Bandeirantes, Bortoleto expressou a euforia de alcançar “a melhor sensação da vida”. Com o apoio fervoroso de sua equipe e familiares, o piloto demonstrou gratidão ao celebrar seu triunfo, destacando a importância do apoio recebido ao longo de sua jornada.

O desabafo de Bortoleto evidenciou a superação das dúvidas que pairavam sobre sua capacidade. “Muita gente desconfiou que não ia conseguir”, afirmou, dedicando o título aos brasileiros e enfatizando a resiliência nacional. Este triunfo não só consolida sua posição no automobilismo, mas também abre as portas para sua estreia na Fórmula 1 em 2025 com a Sauber, encerrando um período de sete anos sem representantes brasileiros na principal categoria desde a saída de Felipe Massa em 2007.

Com o fechamento do campeonato com 214,5 pontos, Bortoleto destacou-se frente aos seus concorrentes mais próximos. Isack Hadjar, da Campos Racing, enfrentou dificuldades na corrida final em Abu Dhabi e terminou a temporada com 192 pontos. Paul Aron, da Hitech Pulse-Oito, completou o pódio da classificação geral com 163 pontos.

O acerto prévio de Bortoleto com a Sauber reflete não apenas seu talento inegável, mas também a confiança depositada em seu potencial futuro na Fórmula 1. Este momento marca um renascimento para os fãs brasileiros de automobilismo, que aguardam ansiosos para ver seu compatriota competir no mais alto nível do esporte. A determinação e paixão de Bortoleto são promessas de uma carreira brilhante à frente.