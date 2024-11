Gabriel Bortoleto é confirmado na Sauber para 2025, trazendo de volta o Brasil à Fórmula 1

Após um hiato de sete anos, o Brasil está prestes a retomar sua presença integral na Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, aos 20 anos, foi oficialmente confirmado como novo piloto da Sauber para a temporada de 2025, marcando o retorno de um brasileiro à categoria desde a aposentadoria de Felipe Massa em 2017. Esta contratação encerra um período de especulação e expectativa que começou em meados deste ano, especialmente após o Grande Prêmio de São Paulo.

A ascensão de Bortoleto no automobilismo é marcada por uma combinação de talento natural, cuidadosa preparação e uma trajetória impressionante nas categorias de base. Atualmente liderando o campeonato da Fórmula 2 e com um histórico notável como campeão da Fórmula 3 em 2023, Bortoleto não apenas preenche os requisitos necessários para a superlicença, mas também demonstra potencial suficiente para se destacar na principal categoria do automobilismo.

Substituindo Valtteri Bottas na equipe suíça, Bortoleto se juntará a Nico Hulkenberg, que deixará a Haas para integrar a Sauber. Esta parceria promete trazer novas dinâmicas à equipe e renovadas esperanças aos fãs brasileiros.

Bortoleto é amplamente apoiado por figuras influentes no esporte, incluindo Rubens Barrichello e Felipe Massa, que têm sido vocais sobre a importância do retorno de pilotos brasileiros à F1. A assessoria do bicampeão Fernando Alonso através da A14 Management também tem sido crucial no desenvolvimento da carreira do jovem piloto. Em um passo estratégico, Bortoleto integrou a Academia de Jovens Pilotos da McLaren, instituição responsável por lançar nomes como Lewis Hamilton e Lando Norris.

A trajetória do paulista iniciou-se nos karts ainda na infância, levando-o rapidamente ao cenário europeu onde acumulou diversas conquistas. Após estrear na Fórmula 4 italiana com um desempenho promissor, ele avançou para a Fórmula Regional Europeia (FRECA), consolidando sua reputação com vitórias importantes.

O marco mais recente de sua carreira inclui sua performance na Fórmula 3 com a equipe Trident, onde conquistou vitórias consecutivas e assegurou o título com uma liderança incontestável ao longo da temporada.

Na Fórmula 2, Bortoleto continuou seu caminho vitorioso com poles e pódios significativos. Sua estreia em carros de F1 durante um teste no Circuito de Spielberg reforçou ainda mais sua prontidão para o desafio que o aguarda na Sauber.

O retorno de um brasileiro à F1 não só reacende o entusiasmo dos torcedores nacionais, mas também destaca o talento emergente no país que historicamente tem sido berço de campeões mundiais. Gabriel Bortoleto não só representa uma nova geração de pilotos brasileiros como também carrega consigo as esperanças e expectativas de toda uma nação apaixonada pelo automobilismo.