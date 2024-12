Gabriel Bortoleto faz história na F2 e garante vaga na F1

Na emocionante conclusão da temporada de Fórmula 2, o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, de 20 anos, consagrou-se campeão ao assegurar um lugar no pódio na corrida final em Abu Dhabi. Com essa vitória, Bortoleto garantiu sua estreia na Fórmula 1, onde competirá pela equipe Sauber na próxima temporada.

O jovem talento paulista consolidou seu domínio no campeonato ao terminar em segundo lugar na última prova, afastando qualquer ameaça à sua liderança. Seu único concorrente direto, o argentino Isack Hadjar, enfrentou dificuldades logo na largada, necessitando de assistência para retornar aos boxes e ficando incapaz de desafiar a posição do brasileiro.

Após a corrida, Bortoleto expressou sua gratidão e orgulho: “Muitos duvidaram da minha capacidade quando competia na FRECA, mas conquistei a F3 e agora a F2 em sequência. Este título é uma prova da resiliência do povo brasileiro. Agradeço a todos que me apoiaram; este triunfo é para vocês. Estou ansioso para representar o Brasil novamente na F1.”

Com a saída de Felipe Massa em 2017, Bortoleto será o primeiro piloto titular brasileiro na Fórmula 1 em anos. Ele participará dos testes de pós-temporada em Abu Dhabi com a equipe suíça, marcando o início de sua nova fase na carreira.

Destacado como uma promessa nos esportes a motor, Bortoleto iniciou sua trajetória no kart aos sete anos. Sua progressão pelas categorias foi rápida e impressionante: da F4 italiana à Fórmula Regional Europeia (FRECA), culminando com o título da F3 em 2023. Em 2024, ele subiu para a F2 com a Invicta Racing, que recebe suporte técnico da McLaren, demonstrando consistência ao longo do campeonato.

Refletindo sobre seu sucesso, Bortoleto compartilhou sua emoção: “A sensação é indescritível. Há tanta adrenalina e alegria. Ver todo o Brasil torcendo por mim às seis da manhã e poder retribuir essa alegria é um sonho realizado. É uma experiência surreal.”

O futuro de Gabriel Bortoleto parece promissor enquanto ele se prepara para representar o Brasil na elite do automobilismo mundial, consolidando sua posição como um dos principais talentos emergentes das pistas globais.