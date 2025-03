Fortes chuvas alagam bairros no Rio de Janeiro

Na última quarta-feira (19), intensas chuvas atingiram diversas regiões da capital fluminense e da Região Metropolitana, com destaque para as zonas Oeste e Norte, que sofreram os maiores impactos. Moradores compartilharam imagens que evidenciam o aumento significativo do nível das águas em diferentes áreas da cidade.

No bairro da Pavuna, um residente relatou a dificuldade enfrentada ao tentar resgatar sua família de uma casa inundada, afirmando: “Tô no pé. Se eu arriar o pé, eu afundo mais”. Em vídeo, ele mostrava a situação crítica e informava que já havia conseguido retirar seus filhos e agora se preparava para ajudar sua esposa a sair da residência alagada.

As imagens também revelaram a situação caótica na Pavuna, onde detritos eram arrastados pela correnteza formada pela água da chuva. Em outra localidade, no bairro de Bangu, vídeos mostravam ônibus e motocicletas manobrando para evitar ruas submersas, enquanto na Barra da Tijuca, congestionamentos eram registrados na Avenida Ayrton Senna devido aos alagamentos.

Em resposta à previsão de chuvas intensas durante a noite, a cidade do Rio de Janeiro foi colocada em Estágio 2 de atenção. Este nível alerta para potenciais ocorrências de alto impacto e é o segundo em uma escala que vai até cinco. O prefeito Eduardo Paes, em vídeo divulgado nas redes sociais ao lado de uma meteorologista do Centro de Operações do Rio, confirmou a expectativa de mais precipitações para esta quinta-feira (20).

Os registros das chuvas no estado do Rio de Janeiro evidenciam a necessidade de medidas preventivas e rápidas respostas por parte das autoridades competentes para minimizar os danos causados por essas situações climáticas extremas.