Outono 2025: Brasil terá temperaturas acima da média e previsão de menos chuvas

Com a chegada do outono às 6h01 desta quinta-feira, dia 20, as temperaturas em diversas regiões do Brasil devem se manter acima da média histórica. A estação, que se estende até 20 de junho, é marcada por uma transição climática que traz menos chuvas ao interior do país e temperaturas amenas.

A Climatempo, um dos principais institutos de meteorologia do Brasil, prevê um outono de 2025 com precipitações dentro da normalidade e temperaturas superiores ao esperado para esta época do ano. Vinicius Lucyrio, meteorologista da Climatempo, ressalta que, apesar das temperaturas elevadas, o país experimentará dias com grande amplitude térmica. Além disso, a expectativa é de que ondas de calor sejam menos frequentes durante os meses outonais.

No mês de abril, as previsões indicam temperaturas acima do normal, especialmente nas áreas centrais e no Nordeste do país. As regiões do Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem apresentar temperaturas mais baixas que a média, embora possam ocorrer incursões de ar quente. O Sul deve enfrentar chuvas significativas, principalmente entre Santa Catarina e o sul do Paraná, assim como no leste de São Paulo. No Centro-Oeste, as temperaturas devem gradualmente aumentar ao longo do mês com a diminuição das chuvas. No Norte, espera-se que as temperaturas fiquem entre a média e ligeiramente acima dela, enquanto a costa norte terá chuvas na média, exceto nas áreas do Alto Rio Negro e Solimões, onde são aguardados volumes expressivos de precipitação.

Em maio, as condições climáticas deverão ser mais quentes que a média nos Sudeste e Centro-Oeste. Embora o mês traga temperaturas superiores ao normal e uma redução nas chuvas, não há previsão de ondas de calor severas. Predominarão períodos quentes e secos, enquanto a costa norte deve registrar chuvas intensas entre o Pará e o Maranhão.

Finalmente, junho deve se caracterizar por temperaturas ligeiramente acima da média e um clima predominantemente seco. A frequência das entradas de ar frio será maior no Sul, mas ainda assim haverá dias com temperaturas elevadas. As condições para chuvas devem permanecer na média ou ligeiramente abaixo em grande parte do território nacional.

Acompanhe as atualizações meteorológicas para se preparar para as variações climáticas deste outono.