Com a chegada do outono, saiba como evitar crises alérgicas durante a estação

O outono marca a transição entre o calor intenso do verão e as temperaturas mais amenas do inverno. No entanto, neste ano, as previsões climáticas indicam que a estação será marcada por temperaturas acima da média em grande parte do país. Estados como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia devem continuar enfrentando calor intenso, e, mesmo com a chegada de algumas frentes frias, o alívio será temporário. A tendência, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), é que as temperaturas voltem a subir após essas oscilações, mantendo o clima mais quente do que o habitual.

Essa variação entre períodos de calor e quedas pontuais de temperatura, combinada com a redução da umidade do ar e o aumento da concentração de poeira e ácaros em ambientes fechados, cria um cenário propício para a manifestação de sintomas de alergias, especialmente entre aqueles que já lidam com condições como com rinite, asma e bronquite.

“Essa alternância entre calor e frio afeta diretamente o sistema respiratório, tornando-o mais sensível a inflamações e infecções. Com a queda na umidade e o maior tempo passado em locais fechados, a exposição a agentes alérgenos como poeira e ácaros aumenta significativamente”, explica Julinha Lazaretti, bióloga e cofundadora da Alergoshop, rede referência na fabricação de produtos hipoalergênicos.

Para reduzir os impactos dessas mudanças no organismo, pequenas adaptações na rotina são suficientes para evitar desconfortos e crises respiratórias ao longo da estação.

Utilize uma solução para repelir ácaros, fungos e bactérias

A higienização correta dos ambientes é essencial para minimizar a exposição a agentes alérgenos. O uso de soluções específicas para eliminar e repelir ácaros, fungos e bactérias, a exemplo do ADF Plus, da própria Alergoshop, contribui para manter colchões, estofados e cortinas livres desses micro-organismos, reduzindo significativamente o risco de alergias.

Essas soluções podem ser aplicadas em tapetes, carpetes, sofás, cortinas e até roupas e calçados. Testes laboratoriais comprovam que o uso regular desses produtos reduz em até 86,7% a presença de ácaros em poucos dias e impede a reinfestação por mais tempo.

Aposte em capas para colchões e travesseiros

O uso de capas protetoras é recomendado por especialistas como uma estratégia eficaz para evitar crises alérgicas. Essas capas impedem o contato direto com os ácaros e seus resíduos, responsáveis por cerca de 80% das alergias respiratórias.

Além de proporcionar noites de sono mais tranquilas, elas também reduzem a necessidade do uso constante de medicamentos para controle dos sintomas. Feitas com materiais como PVC, garantem proteção contra líquidos e possuem alta durabilidade.

Prefira produtos de limpeza hipoalergênicos

Muitos produtos de limpeza convencionais contêm substâncias químicas agressivas que podem irritar as vias respiratórias e a pele sensível. Optar por versões hipoalergênicas, livres de conservantes, corantes e derivados de petróleo, reduz esses riscos e ainda mantém a casa limpa e protegida contra micro-organismos prejudiciais. Fórmulas à base de óleo de coco ou terpenos cítricos são alternativas naturais que garantem alta eficiência sem causar irritações.

Escolha cosméticos hipoalergênicos

A substituição de cosméticos tradicionais por versões hipoalergênicas também contribui para evitar reações alérgicas. Muitas fragrâncias, conservantes e corantes presentes em produtos comuns tendem a desencadear irritações na pele e nas vias respiratórias. Optar por fórmulas dermatologicamente testadas e com pH neutro preserva a saúde da pele e reduz o risco de sensibilização.