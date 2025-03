Polícia Federal combate tráfico internacional de armas no Rio de Janeiro

Na manhã desta quinta-feira, 20, a Polícia Federal (PF) lançou a operação Cash Courier, direcionada a um esquema criminoso que facilitou o envio de aproximadamente 2 mil fuzis de Miami, nos Estados Unidos, para a facção Comando Vermelho (CV) nas comunidades do Rio de Janeiro.

A operação mobilizou uma força-tarefa composta por cerca de 80 policiais federais e 10 agentes civis, que realizaram 14 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais associados a membros do CV, situados na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes.

A investigação revelou a existência de uma organização criminosa responsável pelo transporte clandestino de armamentos. “Uma vez que os fuzis chegavam ao território fluminense, eram imediatamente distribuídos para a maior facção criminosa atuante nas comunidades do estado”, informou a PF.

Além disso, as investigações permitiram à PF identificar o líder real dessa organização criminosa, que utilizava pessoas físicas e jurídicas para adquirir imóveis e bens destinados à lavagem do dinheiro proveniente do tráfico internacional de armas.

Os indivíduos envolvidos nesse esquema poderão ser acusados de diversos crimes, incluindo tráfico internacional de armas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção ativa e passiva.

A operação Cash Courier contou com a colaboração do Ministério Público Federal (MPF), do Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos (Cifra), da Secretaria Estadual de Polícia Civil do RJ (Sepol/PCERJ) e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O nome da operação foi escolhido em referência a uma das estratégias utilizadas pela organização criminosa para movimentar os recursos financeiros relacionados ao tráfico internacional de armas, envolvendo membros do grupo na transferência de valores em espécie.