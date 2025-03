Dois jovens são detidos por tráfico de drogas em Angra dos Reis

Na última terça-feira, 18, dois jovens, com idades de 23 e 25 anos, foram detidos em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, sob acusação de tráfico de drogas. A ação da Polícia Militar ocorreu no bairro Campo Belo, conhecido por ser um ponto crítico para atividades ilícitas.

Conforme informações divulgadas pela corporação, a abordagem se deu após receber denúncias sobre movimentações suspeitas na região. Durante a ronda policial, os suspeitos foram encontrados em uma área notoriamente utilizada para a venda de entorpecentes. Ao notarem a presença das autoridades, tentaram escapar em direção a uma área de vegetação, mas foram cercados e capturados pelos policiais.

Durante a tentativa de fuga, os indivíduos tentaram se livrar de diversos itens, incluindo rádios comunicadores e uma sacola preta contendo substâncias proibidas. A operação resultou na apreensão de 107 pinos de cocaína, 79 pedras de crack, 115 porções de maconha, oito frascos de lança-perfume, além de R$ 22 em dinheiro e equipamentos para comunicação.

A Polícia Militar também revelou que um dos detidos já possuía três registros criminais relacionados ao tráfico e à associação ao crime organizado. Ambos foram levados à delegacia de Angra dos Reis e devem responder judicialmente pelo delito.

Além disso, cabe mencionar que as operações contra o tráfico na região têm sido intensificadas. Recentemente, cinco indivíduos foram presos durante a “Operação Sufoco”, realizada no dia 12 de março no Morro da Lagartixa.