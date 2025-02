TOP 10 notícias de hoje – 20/02/2025

Brasileiros resgatados de cativeiro em Mianmar chegam ao Brasil

Após três meses em condições extremas, eles retornam com apoio da ONG The Exodus Road e emocionam familiares no reencontro

Carnaval em São Paulo: Expectativa de 16 milhões de foliões e segurança reforçada

Festa terá recorde de blocos, 30 mil banheiros químicos, 15 mil vendedores ambulantes e monitoramento do Programa Smart Sampa

Reação à denúncia contra Bolsonaro movimenta redes sociais com opiniões divididas

Levantamento aponta que a maioria das postagens apoia a acusação formal da PGR, mas defesa do ex-presidente contesta alegações e critica investigação

Lula reafirma comando no governo e comenta influência de Janja

Presidente destaca autonomia nas decisões e compara sua liderança à de um técnico de futebol

Grande ABC inicia o ano com crescimento no setor imobiliário

Com novos lançamentos, setor segue aquecido em 2025; Motiró Barcelona se destaca em São Caetano

A 9 dias do Carnaval, litoral de SP tem tem 43 praias impróprias para banho

Das 43 praias impróprias para banho, 11 estão no litoral norte e 32 na Baixada Santista

Ministra Nísia Trindade inaugura Centro de Hidratação em SP para combater dengue

Pasta vai destinar recursos para incremento financeiro emergencial de custeio de resposta a emergências em saúde

Enchentes em SP: Autoridades alertam sobre segurança no trânsito durante chuvas

Os cidadãos devem prestar atenção aos alertas emitidos pela Defesa Civil

Trump anuncia medidas para reduzir benefícios a imigrantes ilegais

Trump assina decreto para cortar benefícios a imigrantes ilegais e considera comprar aeronaves usadas da Boeing para o novo Air Force One.

João Fonseca é entrevistado por Meligeni e Nardini no Estúdio Rio Open

Durante a conversa, João falou sobre a evolução da carreira e o carinho dos torcedores brasileiros no Rio Open