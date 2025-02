Carnaval em São Paulo: Expectativa de 16 milhões de foliões e segurança reforçada

A Prefeitura de São Paulo anunciou uma extensa preparação para o Carnaval 2025, que promete ser o maior do Brasil. Com início programado para os dias 22 e 23 de fevereiro, a festividade contará com um número recorde de 601 blocos de rua, atraindo um público estimado em 16 milhões de foliões. O prefeito Ricardo Nunes destacou que a festa deve gerar um impacto econômico de R$ 3,4 bilhões e criar cerca de 50 mil novos empregos na capital.

“São Paulo se tornará o palco do maior Carnaval do Brasil, com segurança e planejamento adequados para que todos possam aproveitar ao máximo”, afirmou Nunes durante o anúncio realizado na última quinta-feira (20). Para facilitar o acesso às informações sobre a festa, foi criado o site oficial carnavalsp.com, onde serão disponibilizados dados sobre locais, horários e itinerários dos blocos.

Em resposta às altas temperaturas esperadas durante os dias de festividades, a Prefeitura implementará uma operação de distribuição de água com 2,2 milhões de copos em 158 tendas. Em colaboração com a Sabesp, haverá também dois caminhões-tanque e cinco bebedouros em pontos estratégicos da cidade. “Nosso objetivo é proporcionar hidratação adequada aos foliões”, ressaltou Gustavo Pires, presidente da SPTuris.

Para garantir a mobilidade dos participantes, a Prefeitura oferecerá o Domingão Tarifa Zero nos três domingos do período carnavalesco, permitindo transporte gratuito no sistema municipal. Além disso, uma operação integrada envolverá diversas secretarias municipais, mobilizando centenas de agentes públicos para assegurar a ordem e a limpeza nas ruas.

Serão disponibilizados 30 mil banheiros químicos e 267 equipes de limpeza equipadas com 686 veículos trabalharão para manter as ruas limpas após os desfiles. A ação inclui um processo organizado que combina varrição manual, coleta de resíduos e lavagem das vias após cada apresentação.

No quesito segurança, pela primeira vez o Carnaval será monitorado pelo Smart Sampa, sistema de vigilância que utiliza 23 mil câmeras em toda a cidade. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) contará com um efetivo reforçado de 5.350 agentes durante os eventos, representando um aumento significativo em comparação ao ano anterior.

A tecnologia também será utilizada na forma de drones que patrulharão os megablocos e circuitos dos desfiles. O secretário municipal da Segurança Urbana, Orlando Morando, destacou que essa abordagem ajudará a prevenir crimes e garantir a segurança dos foliões.

A inclusão social também será uma prioridade nesta edição do Carnaval. A Prefeitura implementará vídeos interpretados em Língua Brasileira de Sinais (Libras) dos sambas-enredo das escolas participantes e oferecerá audiodescrição para pessoas com deficiência visual durante os desfiles no Sambódromo do Anhembi.

Em termos de saúde pública, cerca de 1.800 profissionais estarão mobilizados ao longo da festa, com 174 ambulâncias disponíveis – incluindo UTIs móveis – e 20 postos médicos instalados nas proximidades dos blocos. “Estamos preparados para atender qualquer emergência“, garantiu Luiz Carlos Zamarco, secretário municipal da Saúde.

Além disso, medidas para combater assédio sexual e discriminação estarão ativas através do protocolo Não Se Cale, que conta com unidades móveis e agentes disfarçados circulando pelos blocos para aumentar a segurança das mulheres e demais foliões.

Com uma operação especial programada também para os desfiles no Sambódromo, onde 32 escolas de samba se apresentarão para mais de 180 mil espectadores, a Prefeitura reafirma seu compromisso em proporcionar um Carnaval seguro e inclusivo para todos os cidadãos.

A mobilidade urbana será otimizada com mais de 1.300 linhas de ônibus operando durante o período festivo e com suporte adicional no transporte para os desfiles no Anhembi. As informações sobre o tráfego urbano estarão disponíveis nos sites da SPTrans e CET.

O Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso durante o Carnaval para facilitar o trânsito na cidade. A megaestrutura preparada pela Prefeitura visa não apenas promover uma festa memorável, mas também garantir segurança e conforto a todos os participantes.