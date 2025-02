Carnaval 2025 em SP: Iniciativas inovadoras garantem segurança e inclusão para todos

A Prefeitura de São Paulo está implementando diversas iniciativas com o intuito de assegurar um Carnaval 2025 mais seguro e alegre para todos os participantes. Entre as principais medidas, destaca-se a intensificação do protocolo “Não se Cale”, que visa coibir assédios e garantir um ambiente festivo saudável.

Uma das ações inovadoras será a distribuição de pulseiras de identificação para crianças, com o objetivo de facilitar sua localização em caso de separação dos responsáveis. Essa medida, além de oferecer tranquilidade aos pais, permite uma resposta rápida por parte dos serviços de emergência, como a Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos, que poderá ser acionada em situações de desaparecimento.

Durante o período carnavalesco, que se estende do dia 22 de fevereiro até 9 de março, unidades móveis dos Direitos Humanos estarão disponíveis nas ruas e no Sambódromo. Estas unidades funcionarão das 10h às 17h, posicionadas estrategicamente ao lado dos Postos de Atendimento Médico, proporcionando acolhimento e orientações para vítimas de assédio e outras violações.

Adicionalmente, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) mobilizará 46 agentes da Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais (IDMAS) diariamente durante todo o período do carnaval. Esta equipe, somada a outros agentes descaracterizados que circularão pelas áreas com maior concentração de foliões, totalizará 368 profissionais atuando na segurança e proteção das mulheres durante as festividades.

No Sambódromo, as tendas de atendimento estarão presentes nos dias 22 e 28 de fevereiro e 1º e 2 de março. As equipes ali posicionadas contarão com o suporte do programa Guardiã Maria da Penha, garantindo que qualquer pessoa atendida possa ser encaminhada para uma viatura caso necessário.

Para aumentar a conscientização sobre os direitos humanos, avisos sonoros serão emitidos durante os intervalos dos desfiles, e cartazes informativos serão afixados em locais estratégicos. Os profissionais envolvidos nas festividades também receberão orientações sobre como agir em situações que envolvam violação de direitos.

Entre as principais ações que compõem este plano estão:

Unidades móveis de Direitos Humanos: Disponíveis nos blocos de rua e no Sambódromo para receber denúncias e prestar apoio a vítimas;

Disponíveis nos blocos de rua e no Sambódromo para receber denúncias e prestar apoio a vítimas; Tendas de atendimento: Montadas nos locais mais frequentados para oferecer suporte e orientação aos foliões;

Montadas nos locais mais frequentados para oferecer suporte e orientação aos foliões; Distribuição de pulseiras para identificação de crianças: Uma estratégia para garantir a segurança dos pequenos durante as festividades;

Uma estratégia para garantir a segurança dos pequenos durante as festividades; Avisos sonoros com orientações: Serão veiculados nos intervalos dos desfiles para informar o público sobre os serviços disponíveis.

Essas iniciativas refletem o compromisso da administração municipal em proporcionar um carnaval mais seguro e inclusivo, promovendo a proteção dos direitos humanos durante uma das festas mais tradicionais do Brasil.