Carnaval: Veja a ordem dos desfiles das escolas de samba de SP

O Carnaval de 2025 promete ser um espetáculo vibrante, com as apresentações das escolas do Grupo Especial e dos Grupos de Acesso I e II programadas para ocorrer no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Os desfiles estão agendados para os dias 22 e 28 de fevereiro, além de 1º e 2 de março. A comercialização dos ingressos já foi iniciada, permitindo que os foliões garantam sua presença neste evento emblemático.

A Liga das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) já divulgou a ordem dos desfiles, conforme determinado pelo sorteio realizado no ano anterior. O Grupo Especial se apresentará na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, e no sábado, dia 1º de março. O Desfile das Campeãs será realizado no dia 8 de março.

Confira a programação detalhada:

Grupo Especial

Sexta-feira (28 de fevereiro) – Primeira noite

23h: Colorado do Brás

0h05: Barroca Zona Sul

1h10: Dragões da Real

2h15: Mancha Verde

3h20: Acadêmicos do Tatuapé

4h25: Rosas de Ouro

5h30: Camisa Verde e Branco

Sábado (1º de março) – Segunda noite

22h30: Águia de Ouro

23h35: Império da Casa Verde

0h40: Mocidade Alegre

1h45: Gaviões da Fiel

2h50: Acadêmicos do Tucuruvi

3h55: Estrela do Terceiro Milênio

5h: Vai-Vai

Grupo de Acesso I

Domingo (2 de março)

21h: Unidos de São Lucas

22h: Mocidade Unida da Mooca

23h: Independente Tricolor

0h: Unidos de Vila Maria

1h: Tom Maior

2h: Nenê de Vila Matilde

3h: X-9 Paulistana

4h: Dom Bosco de Itaquera

Grupo de Acesso II

Sábado (22 de fevereiro)