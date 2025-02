Operação Carnaval: SP terá ação especial com 20 mil policiais militares nas ruas

As forças policiais do Estado de São Paulo ampliarão o policiamento na capital, grande São Paulo, interior e litoral durante o Carnaval deste ano. Cerca de 20 mil policiais militares estarão nas ruas diariamente para garantir a folia de 25 milhões de pessoas na Operação Carnaval. A Polícia Civil também reforçará os plantões de atendimento e contará com novas tecnologias para auxiliar na prevenção de crimes.

“O planejamento operacional deste Carnaval começou no ano passado. A ação está padronizada e organizada para atender o maior Carnaval do mundo”, disse o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Cássio Araújo de Freitas, nesta segunda-feira (17). “Esperamos que ao fim da operação, tenhamos o Carnaval mais seguro dos últimos anos”, completou.

Como será o policiamento da Operação Carnaval?

O planejamento operacional prevê policiamento reforçado no pré-Carnaval (22 e 23 de fevereiro) e nos dias do Carnaval (1º, 2, 3 e 4 de março). Não haverá prejuízo ao policiamento ordinário com atendimento via 190. Os agentes estarão nos pontos de maior fluxo de foliões em diferentes meios — viaturas, cavalos, cães, embarcações e aeronaves — em todo o estado. As unidades policiais, como a Rodoviária, Batalhão de Trânsito, Bombeiros e Ambiental, também serão reforçadas.

O Comando de Aviação da PM estará sobrevoando a capital paulista com dois helicópteros Águia, dando apoio às equipes em solo e eventualmente para alguma ocorrência de salvamento. No interior do estado, serão nove helicópteros. No litoral, haverá duas aeronaves em Praia Grande, uma no Guarujá e uma em Ubatuba apoiando as equipes de resgate de policiamento.

Capital paulista

Na cidade de São Paulo, segundo a PM, são esperados cerca de 16 milhões de foliões. O público vai aproveitar os 767 blocos cadastrados para a festa. Em todos os circuitos haverá reforço no policiamento.

Para ampliar a segurança, serão 160 postos de atendimento e 30 torres de observação, principalmente nos 14 megablocos, que têm previsão de atrair cerca de 500 mil pessoas por dia.

Nos dias 15 e 16 de fevereiro, a PM realizou a operação preparatória para o Carnaval. Durante as fiscalizações, 53 pessoas foram presas e seis veículos recuperados. Além disso, mais de 10 mil veículos foram vistoriados.

A partir do próximo fim de semana (22 e 23 de fevereiro), a PM estará nas imediações do Sambódromo do Anhembi, local dos desfiles de Carnaval, e nas ruas, onde haverá maior circulação de foliões. No litoral, o comando de policiamento vai empregar todo o efetivo disponível, operacional e administrativo, distribuído nos 24 municípios da Baixada Santista e Vale do Ribeira.

Polícia Civil na Operação Carnaval

A Polícia Civil vai reforçar as equipes que atuarão durante os dias de festa nas principais cidades do estado. Na capital paulista, a Divisão Especial de Atendimento ao Turista (Deatur) terá policiais no Sambódromo do Anhembi. Haverá um totem digital fornecendo dicas de segurança aos foliões nos dias do desfile.

Agentes à paisana estarão nos principais pontos para inibir crimes e identificar suspeitos e quadrilhas que se aproveitam das aglomerações para roubar e furtar objetos pessoais, como cartões e celulares. O Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) realizará o policiamento preventivo especializado nos locais de maior fluxo de turistas.

No sambódromo, a unidade móvel da Deatur estará atendendo os foliões para eventuais registro de ocorrências. As equipes contam com policiais fluentes em línguas estrangeiras e policiais mulheres.

Nas delegacias, os plantões serão reforçados para o registro de ocorrências e atendimento à população. A Delegacia Eletrônica também estará disponível com a opção de elaboração do boletim de ocorrência em língua estrangeira: inglês e espanhol.