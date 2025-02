Carnaval SP: rodízio será suspenso de segunda (3) até a Quarta-Feira de Cinzas (5)

A Prefeitura de São Paulo vai suspender o Rodízio Municipal de Veículos para carros durante o período do Carnaval – de segunda-feira (3/3) até a Quarta-Feira de Cinzas (5/3), em período integral.

A medida foi publicada na edição do Diário Oficial desta segunda-feira (17) em portaria da Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito (SEMTRA).

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa as seguintes alterações:

* A Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) estará liberada nos dias 3 e 4, segunda e terça-feira, retornando a valer na Quarta-feira de Cinzas;

* As faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas para a circulação de veículos e motos apenas na terça-feira de Carnaval, dia 4;

* O estacionamento rotativo pago (Zona Azul) estará liberado no dia 4 (terça-feira), desde que não haja regulamentação (sinalização específica) de obrigatoriedade do uso do Cartão Digital aos sábados, domingos e feriados.

Continuam vigentes as restrições existentes na cidade, durante todo o período de Carnaval:

* Rodízio de Veículos Pesados (caminhões);

* Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC).

Para mais informações sobre o trânsito, ligue SP156.