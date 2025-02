Dicas de segurança para proteger seu celular durante o carnaval

Com a chegada do Carnaval 2025, a expectativa de milhares de foliões aumenta, especialmente nas grandes capitais, onde os blocos já começaram a agitar as ruas. Contudo, essa alegria vem acompanhada da preocupação com a segurança dos pertences, em particular dos celulares. Para garantir uma experiência festiva sem contratempos, algumas orientações são essenciais.

Veja um conjunto de recomendações que visam proteger o aparelho móvel antes, durante e após as festividades, em caso de furto ou roubo.

Preparativos antes do Bloquinho

Especialistas sugerem que, ao planejar ir ao carnaval em grupo, é preferível que apenas uma pessoa leve o celular. Essa estratégia pode reduzir os riscos de perda ou furto. Rafael Alcadipani, professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, recomenda:

“Caso seja possível, opte por um dispositivo mais antigo em vez do seu celular principal. É crucial manter atenção redobrada.”

Entre as principais dicas estão:

Ocultar Aplicativos Financeiros: Alcadipani aconselha a desinstalar temporariamente aplicativos bancários e de transporte. Algumas opções de smartphones Android possuem funcionalidades como “Pasta Segura” para esconder aplicativos, enquanto iPhones oferecem recursos semelhantes para ocultação.

Ativar Recursos de Segurança: Os usuários de Android podem ativar o modo ladrão, que bloqueia o aparelho ao detectar um movimento brusco. Já os proprietários de iPhone têm à disposição a Proteção de Dispositivo Roubado, que restringe o acesso aos dados utilizando apenas autenticação biométrica.

Backup dos Dados: Heliezer Viana, especialista em cibersegurança da Mazars, ressalta a importância de fazer backup dos dados na nuvem para evitar perdas significativas em caso de furto.

Autenticação em Dois Fatores: Ativar essa camada adicional de segurança em todos os aplicativos pode dificultar o acesso não autorizado, mesmo que a senha seja descoberta.

Cuidado com Senhas: Evitar anotar senhas em locais acessíveis no celular é fundamental. Usar gerenciadores de senhas é uma alternativa mais segura.

Guardar o IMEI: O IMEI é um código único que pode ser útil para bloquear o aparelho junto às operadoras e auxiliar no rastreamento.

Durante a Folia

A recomendação dos especialistas é manter o celular sempre em um local visível e seguro, como no bolso frontal da calça ou em uma bolsa que possa ser monitorada. Viana adverte: “Evite expor seu dispositivo desnecessariamente para realizar fotos ou mensagens“. Caso precise utilizar o celular, busque um ambiente menos movimentado e próximo a áreas com policiamento.

E se algo der errado?

Caso ocorra um furto ou roubo durante as festividades, seguem algumas ações recomendadas:

Notificar o Banco: Entre em contato imediatamente para bloquear acesso ao aplicativo e proteger suas finanças.

Tentar Localizar o Aparelho: Utilize ferramentas nativas do iPhone ou Android para tentar rastrear o dispositivo.

Apagar Dados Remotamente: Use as funcionalidades disponíveis para apagar todos os dados do celular se ele estiver conectado à internet.

Desativar o Chip: Solicite à operadora o bloqueio da linha para impedir que terceiros utilizem seu número.

Registrar um Boletim de Ocorrência: Faça isso através do site da delegacia eletrônica do seu estado.

Cuidado com Golpes: Após um furto, esteja atento a tentativas fraudulentas de contato por parte do criminoso buscando acessar suas contas online.

Dessa forma, seguindo essas orientações práticas e mantendo vigilância constante sobre seus pertences, os foliões podem desfrutar do carnaval com mais tranquilidade e segurança.