Dicas de hidratação e alimentação para aproveitar o carnaval

O esquenta do Carnaval já começou e os blocos já estão nas ruas desde o início do ano anunciando a festa mais popular do Brasil que antes era comemorada durante quatro dias, mas agora o calendário foi esticado para dois meses ou mais. Nada mais compatível com nosso verão tropical e nossa vontade de cair no samba.

Mas essa maratona na folia exige cuidados com a saúde e o bem-estar. Afinal, ninguém quer perder o fôlego no meio de tanta animação. Para isso, a nutricionista Ariane Brasil, do Hospital Edmundo Vasconcelos, de São Paulo, dá algumas dicas de ouro para a festa ser completa:

Antes do bloco

Para garantir a energia e a disposição necessárias para se divertir a valer alguns alimentos são estratégicos: “Os carboidratos complexos fornecem energia de forma mais duradoura, então, os pães e o arroz integral, a batata-doce e a aveia, por exemplo, contribuem para o preparo do corpo para a festa. Além disso, as proteínas magras, como frango grelhado, peixe, ovos e queijos ajudam a manter a saciedade e a promover a regeneração muscular. Não podemos nos esquecer das frutas, que são ótimas fontes de energia rápida e de hidratação”, revela Ariane.

O que deve ser evitado

Alguns alimentos podem causar desconfortos durante o movimento intenso e o calor e não devem ser ingeridos antes ou durante o desfile, como os alimentos gordurosos (pastel, coxinha, batata frita, cachorro quente e frituras em geral) e aqueles ricos em açúcar refinado, como bolos e doces.

Durante o bloco

A nutricionista lembra ainda que pode haver perda de sódio, potássio e outros minerais durante o desfile e orienta o uso de bebidas isotônicas que evitam cãibras e desidratação.

Bebidas alcoólicas

Ariane fala sobre um dos pontos mais importantes para se manter bem durante o carnaval: “Lidar com o consumo de bebidas alcoólicas durante os blocos exige equilíbrio entre aproveitar a festa e cuidar da saúde. O álcool pode afetar a hidratação, a energia e o desempenho físico, além de aumentar a sensação de cansaço e, no calor da festa, o impacto pode ser ainda mais forte. No entanto, existem algumas estratégias que podem ajudar a minimizar seus efeitos negativos:

Hidrate-se adequadamente: beba bastante água antes e durante o consumo de bebida alcoólica;

Não beba nada alcoólico de estômago vazio;

Coma alimentos ricos em potássio e sódio, como frutas (banana, melão e laranja);

Evite misturar vários tipos de bebidas.

Comer durante o bloco

“O esforço físico pode provocar fome durante o bloco e há alimentos práticos e saudáveis que podem ser consumidos durante o percurso”, revela a nutricionista do Hospital Edmundo Vasconcelos, que indica frutas, mix de castanhas e frutas secas, barrinhas de cereal ou de proteína como as melhores opções e lembra que “é bom evitar alimentos que necessitam de refrigeração, como iogurte e lanche natural, pois o calor poderá prejudicar sua conservação.”

Depois da festa

Após o bloco é importante consumir alimentos que ajudem a repor os nutrientes perdidos e a promover a recuperação do corpo. Uma alimentação completa e balanceada, com fonte de carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais e gorduras saudáveis ajudam a evitar o cansaço extremo.

É bom saber também que existem alimentos que ajudam a reduzir o inchaço ou o mal-estar no dia seguinte à maratona de carnaval e são eles:

Alimentos ricos em potássio: ajuda a equilibrar os níveis de sódio no corpo. Ex.: banana, abacate, melancia;

Alimentos anti-inflamatórios: reduzem a inflamação e o desconforto muscular. Ex.: gengibre, cúrcuma e frutas vermelhas;

Alimentos com propriedades diuréticas naturais, que ajudam a eliminar o excesso de líquidos do corpo. Ex. pepino, aspargos e salsinha.

Hidratação

A hidratação é crucial antes, durante e após os blocos de carnaval, porque o folião fica exposto a altas temperaturas e a esforço físico, perdendo líquidos e minerais pelo suor. A reposição de líquidos deve ser constante para manter a performance e o bem-estar. Caso contrário ele pode ficar mais cansado, desidratado e propenso a cãibras. As bebidas indicadas são água, água de coco, bebida isotônica e suco de fruta natural.

Ariane indica ainda ter “bastante atenção aos sinais de desidratação ou exaustão nutricionais, como boca seca e sede intensa, urina escura e em pouca quantidade, cansaço excessivo ou tontura, dores de cabeça, pele seca, cãibras, fraqueza e alteração de humor”.