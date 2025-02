Carnaval inclusivo em São Paulo

No próximo fim de semana, a cidade de São Paulo será palco de um carnaval que prioriza a inclusão e a diversidade, com os desfiles dos blocos Ezatamentchy e Fico. O primeiro ocorrerá no Centro da capital no domingo, dia 23, enquanto o segundo tomará as ruas do Ipiranga, na Zona Sul, no sábado, dia 22.

O bloco Ezatamentchy se destaca por sua proposta de unir as comunidades surda e LGBTQIA+, promovendo um ambiente acolhedor para todos os foliões. Neste ano, o desfile contará com a colaboração do Deaf’s Festival, marcando a primeira parceria entre os dois eventos para um pré-carnaval inclusivo.

Um dos principais atrativos do desfile será a presença de uma equipe de tradutores e intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais), que estará disponível durante todo o percurso do bloco. A programação musical incluirá o DJ NANU, intérprete de Libras e residente do Deaf’s Festival, garantindo que todos possam aproveitar a festa.

Estêvão Delgado, organizador do Ezatamentchy, enfatiza a importância de eventos que promovam a interação entre surdos e ouvintes. “Buscamos criar um ambiente onde todos possam celebrar juntos a diversidade e a alegria do carnaval”, afirma Delgado.

Por sua vez, o Bloco do Fico foi criado em 2013 com o intuito de oferecer um espaço inclusivo para pessoas com deficiência. Desde sua fundação, o bloco tem trabalhado em parceria com diversas entidades da comunidade, como o Instituto de Cegos Padre Chico, para garantir que foliões, familiares e cuidadores tenham uma experiência divertida e acessível.

O nome do bloco é uma homenagem ao “Dia do Fico”, data que marca a recusa de Dom Pedro I em retornar à Europa, celebrada em 9 de janeiro, quando também se comemora a fundação do bloco.

Confira os detalhes dos desfiles:

Bloco Ezatamentchy

Bloco do Fico

Data: Sábado (22), das 14h às 17h

Sábado (22), das 14h às 17h Local: Rua Agostinho Gomes, Ipiranga, Zona Sul

Bloco Ezatamentchy