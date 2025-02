Estação Carnaval: Metrô de SP oferece protetor solar para foliões durante o Carnaval!

O uso contínuo do protetor solar e hidratação frequente são essenciais para a saúde, especialmente no verão, quando a exposição ao sol é mais intensa e prolongada. Neste Carnaval, não será diferente, por isso o Metrô de São Paulo e organizações parceiras vão oferecer um “hub de serviços” de conveniência aos passageiros foliões na ação “Estação Carnaval” nos dias 22 e 23 de fevereiro, e nos quatro dias de festa (1 a 4 de março). Das 10 às 17h, as estações Vila Madalena, República, Anhangabaú, Palmeiras-Barra Funda e Sé contarão com dispensers de protetor solar Needs, oferecidos pela RD Saúde, para os foliões se protegerem no caminho para os principais blocos carnavalescos da cidade.

A gama de cuidados e facilidades não para por aí. A “Estação Carnaval” também terá pontos de hidratação da Sabesp com bebedouros, distribuição de preservativos masculinos e femininos e informações sobre os itinerários dos blocos e demais orientações aos passageiros com guias da SPTuris nessas cinco estações no próximo fim de semana e durante os quatro dias de festa.

Para completar, com exceção da estação Sé, as outras quatro estações ainda contarão com consultoras da Mary Kay que vão fazer aquele “make” especial de Carnaval nas pessoas que desejarem um look diferente de 1 a 4 de março. Também durante os quatro dias de folia, agentes do Detran-SP realizarão a campanha “Brilhe nas festas, não nas estatísticas“, distribuindo ventarolas e viseiras e realizando testes do bafômetro (Se beber, não dirija!). Na Estação Portuguesa-Tietê, mais próxima do Sambódromo, também haverá sinalização visual e guias para orientação.

A iniciativa é uma parceria com a Sabesp, SMTur (Secretaria Municipal de Turismo), SPTuris, SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Detran, Needs/RD Saúde e Mary Kay.