Sambódromo de SP com ‘inúmeros problemas’ ameaça segurança em ensaios e desfiles, diz prefeitura

A Prefeitura de São Paulo abriu procedimento de aplicação de penalidade contra a concessionária GL Events/Distrito Anhembi depois de receber o sambódromo com “inúmeras desconformidades” para o Carnaval deste ano. As grades para a pista, de acordo com a administração municipal, “colocam em risco o público e membros das escolas”.

Uma vistoria realizada pela São Paulo Turismo entre os dias 14 e 21 deste mês apontou que as inadequações são graves a ponto de a pista de desfile não estar adequada nem sequer para os ensaios, o que poderia gerar a interdição do sambódromo. Para a prefeitura, a infração é “potencialmente gravíssima”.

A GL Events disse à reportagem que “todos os elementos identificados durante a vistoria estão sendo devidamente providenciados, conforme o prazo estabelecido em conjunto com a Liga de Carnaval e a SPTuris”.

Pelo contrato de concessão, a GL Events, que administra toda a área do Anhembi até 2051, deve entregar o sambódromo à prefeitura, para o Carnaval, “em perfeitas condições para uso e realização de eventos” e “livre de qualquer interferência, equipamentos e/ou canteiro de obras.”

Uma fiscalização da SPTuris em cada um dos setores do sambódromo apontou problemas como infiltrações, paredes descascando, trincas, manchas no teto, banheiros sujos, ausência de torneiras e portas quebradas, conforme documento obtido pela reportagem.

O que mais incomodou a SPTuris, porém, foi a condição da área entre a pista de desfile e o público que fica nas mesas e cadeiras. A separação é feita por uma fileira de guarda-corpos e outra de grades. O corredor entre essas proteções é utilizado para circulação de bombeiros, policiais, jornalistas e pessoal de apoio aos desfiles e, atualmente, é cortado por um degrau que põe em risco quem passa por ali.

Essa área sofreu intervenções para a etapa da Fórmula E, que ocorreu no sambódromo no dia 7 de dezembro. Para a corrida, toda a reta é mantida e um novo alambrado, mais alto e resistente, é instalado.

Em outubro, concessionária e prefeitura acertaram uma matriz de responsabilidades estipulando prazos para cada etapa da entrega. A GL deveria ter instalado as grades e feito manutenção e pintura dos guarda-corpos até 30 de dezembro, o que não aconteceu.

“A pista foi entregue com instalação das grades completamente fora de padrão, desalinhadas, tortas, com vão que permitem a passagem de público, inclusive na parte inferior, com pontas expostas que podem causar ferimentos no público presente aos ensaios”, diz o relatório.

“Faltam grades, falta isolamento de áreas e os encaixes de grades e guarda corpo estão completamente desalinhados o que coloca mais uma vez em risco o publico e membros das escolas”, continua o documento.

Em ofício à GL, Clarissa Battistella Guerra, gerente de Concessão da SPTuris, apontou uma “infração potencialmente gravíssima”, uma vez que o Carnaval é evento estratégico da cidade. Além disso, as condições do sambódromo oferecem riscos aos frequentadores dos ensaios e há riscos econômicos aos cofres públicos, dado o risco de acidentes e transtornos.

A SPTuris aponta ainda que há “continuada desatenção operacional aos termos do contrato” por parte da concessionária.

Ao processo foram juntadas imagens do primeiro ensaio técnico, realizado no dia 18 com a presença de seis escolas, duas das quais levaram grande torcida para o sambódromo: a tradicional Vai-Vai e a vizinha Império de Casa Verde. São essas fotos que ilustram esta reportagem.

À Folha a gestão Ricardo Nunes (MDB) disse que a GL foi notificada e respondeu que está adotando as medidas necessárias para garantir os ensaios e desfiles de Carnaval. “A São Paulo Turismo, responsável por fiscalizar o cumprimento das obrigações da concessionária, segue acompanhando o caso”, afirmou a administração municipal.

A concessionária comentou que vai entregar o espaço em perfeitas condições para a realização do Carnaval em 2025, como faz desde 2022. “Além disso, outras melhorias já estavam programadas para este ano para assegurar que o sambódromo continue a ser um local seguro e adequado para todos os eventos.”

No sábado (1º) estão previstos no Anhembi ensaios técnicos de Anhembi a Torcida Jovem (17h), Dom Bosco (17h50), São Lucas (18h40), Estrela do Terceiro Milênio (19h40), Tucuruvi (20h45), Rosas de Ouro (21h50) e Gaviões da Fiel (22h55).

No domingo (2), ensaiam Primeira da Cidade Líder (17h), Independente Tricolor (17h50), Tatuapé (18h50), Dragões da Real (19h55) e Mancha Verde (21h).