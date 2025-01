Eventos em São Paulo devem atrair cerca de 1,6 milhão de turistas em 2025

A cidade de São Paulo está se preparando para um ano movimentado, com a realização de pelo menos 194 eventos de grande porte programados para este ano. A expectativa é que essas atividades atraiam um público total de cerca de 8 milhões de pessoas, entre as quais aproximadamente 1,6 milhão serão turistas. As informações foram divulgadas pela SPTuris, uma empresa de turismo que conta com a Prefeitura de São Paulo como seu maior acionista.

O calendário de eventos é predominantemente composto por feiras, congressos e convenções, que representam mais da metade do total, somando 103 ocorrências. Em seguida, destacam-se os eventos de entretenimento, com 74 programações, incluindo 35 shows e festivais internacionais notáveis, como o The Town e o Lollapalooza. Além disso, eventos esportivos como a Fórmula 1 também fazem parte da lista.

Segundo a SPTuris, esses números têm potencial para crescer ainda mais ao longo do ano, especialmente no segundo semestre.

Outras métricas indicam que o setor de turismo na capital paulista está em plena expansão. Dados do Observatório de Turismo e Eventos, ligado à SPTuris, revelam que em novembro do ano passado a taxa de ocupação dos hotéis alcançou um pico histórico nos últimos seis anos, atingindo 74,97%, superando ligeiramente o recorde anterior registrado em novembro de 2019.

Além disso, a arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) no segmento alcançou R$ 72,8 milhões em novembro, contribuindo para um total acumulado em 2024 que já ultrapassa R$ 696,3 milhões. Este montante representa um incremento de R$ 41 milhões em relação ao ano anterior, mesmo sem considerar os dados referentes ao mês de dezembro.

A previsão da SPTuris é que a arrecadação anual do ISS chegue perto dos R$ 770 milhões — um aumento significativo de R$ 115 milhões em comparação a 2023.

NOITE ELETRÔNICA

No cenário social e cultural, os empresários André Sada e Doreni Caramori, cofundadores da Posh Club, promoveram uma festa exclusiva na casa noturna localizada em Jurerê Internacional, Florianópolis. O evento contou com a presença dos DJs Jack-E e Paulo Velloso, além dos renomados Steve Angello e Ashibah.