F1 confirma GP da China no calendário até 2030

A Fórmula 1 confirmou nesta sexta-feira (6) a renovação do contrato para a realização do Grande Prêmio da China, garantindo a permanência do circuito de Xangai no calendário até 2030. Esta extensão contratual, que se estende por cinco anos, foi anunciada durante o evento que marca o encerramento da temporada, o Grande Prêmio de Abu Dhabi.

Após uma ausência de quatro anos motivada pela pandemia de Covid-19, a Fórmula 1 retornou à China em 2024. A decisão de manter Xangai como parte do circuito reflete a importância estratégica da região para o crescimento do esporte. A China é considerada um mercado crucial, contando com uma base significativa de fãs que ultrapassa os 150 milhões. Notavelmente, mais da metade desse público foi conquistada nos últimos quatro anos, e 50% desse contingente é composto por mulheres.

O Grande Prêmio de Xangai está agendado como a segunda corrida da próxima temporada, ocorrendo em 23 de março, após a abertura na Austrália. O diretor-executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, destacou a relevância do retorno à China em 2024: “Voltar à China neste ano, após um hiato desde 2019, foi um marco importante para nós. É impressionante observar o crescente apoio que recebemos no país, que continua a aumentar anualmente”.