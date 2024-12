Ingressos para o carnaval de São Paulo 2025 já estão disponíveis

Os ingressos para os desfiles das escolas de samba do Carnaval de São Paulo de 2025 já estão à venda, com preços a partir de R$ 45. As apresentações, que ocorrerão no Sambódromo do Anhembi, incluem as categorias Grupo Especial, Acesso I e Acesso II, e estão agendadas para os dias 22 e 28 de fevereiro, além de 1º e 2 de março. O Desfile das Campeãs será realizado em 8 de março.

Além dos ingressos comuns, também estão disponíveis entradas para camarotes, mesas e cadeiras. É importante ressaltar que as arquibancadas destinadas ao Grupo de Acesso II, no dia 22 de fevereiro, serão gratuitas.

Onde adquirir os ingressos

As entradas podem ser compradas através do site oficial da venda de ingressos. Para mais informações sobre setores, datas e preços, os interessados devem acessar clubedoingresso.com/carnavalsp.

Além da opção online, há pontos físicos na cidade onde os ingressos podem ser adquiridos:

Shopping Metrô Tatuapé : De segunda a sábado, das 10h às 22h; aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Localização: Rua Domingos Agostim, 91, Piso superior – Cidade Mãe do Céu, Zona Leste.

: De segunda a sábado, das 10h às 22h; aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Localização: Rua Domingos Agostim, 91, Piso superior – Cidade Mãe do Céu, Zona Leste. Carioca Club Pinheiros : De segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 2.899 – Pinheiros, Zona Oeste.

: De segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 2.899 – Pinheiros, Zona Oeste. Fábrica do Samba: De segunda a sexta-feira, das 10h30 às 17h. Localização: Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 505 – Barra Funda, Zona Oeste.

Regras e datas para os Blocos de Carnaval

A Prefeitura de São Paulo também anunciou as diretrizes e orientações para os blocos que desfilarão nas festividades de carnaval em 2025. O pré-carnaval está programado para os dias 22 e 23 de fevereiro; o carnaval principal ocorrerá entre os dias 1º e 4 de março; e os desfiles que marcam o fim da folia acontecerão em 8 e 9 de março.

As inscrições para os blocos devem ser realizadas pelo site da prefeitura. A primeira fase estará aberta entre os dias 13 e 23 de dezembro para todos os blocos que já costumam desfilar nos mesmos trajetos. Os novos blocos poderão se inscrever entre 2 e 10 de janeiro, período que também estará disponível para aqueles que desejam alterar seus itinerários.