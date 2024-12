Prefeitura de SP abre no dia 13 as inscrições para o Carnaval de Rua 2025

As inscrições dos blocos para desfilar no Carnaval de Rua 2025 estarão abertas entre os dias 13 e 23 de dezembro, para todos os que tenham histórico e que tradicionalmente saiam no mesmo trajeto. A Prefeitura de São Paulo publicou as regras para os desfiles no Diário Oficial desta sexta-feira (6).

Os cadastros são feitos em duas etapas. Na primeira, será enviado por e-mail o link de inscrição para confirmação dos dados de trajeto. Após a confirmação via link, os blocos receberão um protocolo para validação. Posteriormente, o trajeto será publicado no Diário Oficial.

A segunda etapa de inscrições, para novos blocos ou para aqueles que desejarem alterar trajetos, ocorrerá de 2 a 10 de janeiro de 2025. As inscrições deverão ser feitas por meio do portal do Carnaval de Rua.

A publicação no Diário Oficial também traz o guia de regras e orientações gerais para os blocos cadastrados para o Carnaval de Rua 2025 da Cidade de São Paulo. A festividade, que acontece entre os dias 22 de fevereiro e 9 de março, é organizada com correalização da Secretaria Municipal de Cultura e apoio de outros órgãos.

O pré-carnaval de rua acontece nos dias 22 e 23 de fevereiro; o carnaval entre os dias 1 e 4 de março e os desfiles pós serão realizados nos dias 8 e 9 de março. Para desfilar, os blocos precisam de autorização da Prefeitura Municipal de São Paulo e devem respeitar todas as regras publicadas no guia.

A SPTuris é a responsável pela interlocução com os blocos carnavalescos, de acordo com o Decreto nº 63.925, que cria a Comissão Especial de Organização do Carnaval de Rua 2025, publicado no dia 28 no Diário Oficial.

Integração

Desde o dia 2 de dezembro, quando foi celebrado o Dia Nacional do Samba, a SPTuris mantém a Central Permanente do Carnaval para estreitar laços com todos os entes que fazem parte do evento: blocos de rua, bandas, escolas de samba e entidades carnavalescas, além de cidadãos interessados em tratar sobre a festa. Veja mais aqui.

No espaço, que funciona no Auditório Bruno Covas, já foram realizadas diversas reuniões com representantes de blocos e encontros com órgãos públicos como Secretaria Municipal de Cultura (SMC), São Paulo Transportes (SPTrans), Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Polícia Militar (PM), Guarda Civil Metropolitana (GCM), entre outros.